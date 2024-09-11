Велика Британія дозволила бити ракетами Storm Shadow по РФ? The Guardian наводить деталі

ЗМІ: Блінкен «натякнув» на те, що Вашингтон теж дав дозвіл на застосування ракет ATACMS по РФ

Великобританія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілям на території Росії. Про це повідомляє британське видання The Guardian, посилаючись на джерела в уряді Великої Британії.

Зазначається, що рішення дозволити Україні завдавати ударів західною зброєю по цілях у глибині визнаної території Росії вже прийнято.

Джерела видання наголошують, що про це не буде оголошено у п'ятницю після зустрічі британського прем'єр-міністра Кіра Стармера із президентом США Джо Байденом. Обидва лідери планують обговорити війну в Україні та способи її припинення, хоча вони уникатимуть уваги до теми озброєння.

«Спільний візит Блінкена і Леммі до Києва в середу для зустрічі із Зеленським не відбувся б, якби не було ухвалено позитивного рішення щодо Storm Shadow. Але британці назвали надмірно провокаційною публічну заяву про ракети великої дальності в Києві, і тому заяви не було», – йдеться у матеріалі.

Як вважає The Guardian, держсекретар Блінкен також «натякнув» на те, що Вашингтон ухвалив аналогічне рішення щодо ракет ATACMS. За словами Блінкена, США «з першого дня» були готові адаптувати свою політику в Україні залежно від ситуації на полі бою і «продовжать це робити».

Міністр закордонних справ Великої Британії припустив, що відправка Іраном балістичних ракет до Москви, про яку стало відомо цього тижня, змінила стратегічне мислення в Лондоні та Вашингтоні. За його словами, це була «значна та небезпечна ескалація».

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном і державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності Націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Ламмі, які прибули з візитом до України.

Президент поінформував про ситуацію на передовій та першочергові потреби Сил оборони. Окремо він наголосив на тому, що для України важливо якнайшвидше отримати дозвіл на застосування далекобійної зброї, наданої США та іншими партнерами.

До слова, як повідомляє Bloomberg, Сполучені Штати Америки хочуть отримати від президента Україна Володимира Зеленського деталізацію стратегії ударів по Росії. Цей план Штати хочуть отримати перш ніж дати дозвіл на удари по території Росії.