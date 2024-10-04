Боріс Джонсон заявив, що його слухали ізраїльські шпигуни

Як стверджує експрем’єр, інцидент стався ще у 2017 році, під час офіційного візиту Нетаньягу до Великої Британії

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про те, що його особисту ванну кімнату в Міністерстві закордонних справ нібито прослуховували ізраїльські шпигуни

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що під час офіційного візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у 2017 році в будівлі Міністерства закордонних справ Великої Британії було виявлено пристрій для прослуховування. Про це пише видання The Telegraph.

Згідно з мемуарами Джонсона, які описані в його книзі Unleashed, пристрій було знайдено після того, як Нетаньягу скористався ванною кімнатою, яка розташовувалася в прихованій частині будівлі. Під час стандартної перевірки на наявність «жучків» команда безпеки Джонсона виявила підслуховуючий пристрій.

На запитання журналістів про цей інцидент Джонсон відповів, що "вся необхідна інформація про цей випадок є в книзі", відмовившись від подальших коментарів. Невідомо, чи надходив офіційний запит до ізраїльської сторони стосовно цього інциденту.

Як зазначає The Telegraph, схожі звинувачення на адресу Ізраїлю щодо встановлення пристроїв для прослуховування лунали також у той самий період щодо Білого дому у Вашингтоні. Хоча Біньямін Нетаньягу ніколи не працював в ізраїльській розвідці, він тісно співпрацював із цією службою, яка займається зовнішньою розвідкою та таємними операціями.

На цей момент уряд Ізраїлю не надав офіційного коментаря щодо заяви Джонсона.

Нагадаємо, BBC скасувала інтерв’ю з Борисом Джонсоном через «прикру помилку».