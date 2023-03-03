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Новий Мальчіш-Кібальчіш. Роспропаганда зліпила міф про хлопчика-героя (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Новий Мальчіш-Кібальчіш. Роспропаганда зліпила міф про хлопчика-героя (фото)
фото: соцмережі

Черговий фейк від російської влади із начебто постраждалим «від української ДРГ» хлопчиком активно шириться у мережі, а мешканці Брянщини ліплять абсурдні листівки із «героєм Росії» на парканах 

Жителі Брянської області у Росії активно підтримують черговий фейк російської пропаганди і розклеюють по місту листівки на підтримку 10-річного Федора, який, начебто, «врятував двох дівчаток від нападу української ДРГ». Після того, як небезпека минула, він проводив їх до безпечнішого місця і, навіть, сам із пораненням у груди вирушив до лікарні.

«Наші лікарі провели унікальну багатогодинну операцію із вилучення кулі. Вчора Федя був у реанімації, сьогодні він уже у палаті. Тримається мужньо, не скаржиться, навпаки, навіть сам намагається підбадьорити маму», – повідомив губернатор регіону  Олександр Богомаз у своєму Тelegram-каналі. 

Новий Мальчіш-Кібальчіш. Роспропаганда зліпила міф про хлопчика-героя (фото) фото 1

Більше того, губернатор області заявив, що вже готуються документи для нагородження маленького героя. Влада області хоче дати Федору нагороду «За відвагу». Як стало відомо пізніше, слідчий комітет Росії нагородив хлопчика Федора медаллю «Доблесть та відвага». Відповідне розпорядження підписав голова СК РФ Олександр Бастрикін.

На даний момент хлопчик нібито перебуває в реанімації з пораненням у грудній клітці. Стан дитини оцінюють як середньотяжкий.  Тим часом росЗМІ уже з'ясували, що старші брати хлопчика зараз перебувають на війні в Україні. 

Втім, ліпити фейки про хлопчиків-«героїв» – справа для Росії не нова. Згадаймо, наприклад, героя пропагандистської казки Аркадія Гайдая Мальчіша-Кібальчіша, на якому виховували майбутнє покоління. 

Нагадаємо, влітку 2014 року, у розпал російсько-української війни, на російському «Первом канале» вийшов сюжет про «розіп’ятого хлопчика». У ньому жінка розповідала, як сама бачила страту маленької дитини на центральній площі Слов’янська. Історія виявилася фейком.  Незалежний московський телеканал «Дождь» взяв інтерв'ю у Галини Пишняк, яка знялася в російському фейку про «хлопчика в Слов’янську». Зараз вона розповідає цю історію про хлопчика плутано і відмовляється її повторювати.

Вони з чоловіком, колишнім київським «беркутівцем» і «ополченцем», тепер живе в депресивному російському регіоні – в Голинках під Смоленськом, обоє працюють відеооператорами в охоронній фірмі. Щоб отримати громадянство РФ, довелося наймати адвоката.  Жінка впевнена: через те, що дані про неї й чоловіка є на сайті «Миротворця», в Україну їм із дітьми дорога закрита. Вона також шкодує, що ця історія обернулася в гірший бік для родини, і зараз вона б воліла взагалі нічого не розповідати.

Читайте також: «Смерть кремлівському тирану!». «Російський Добровольчий корпус» записав відео з Брянщини

Теги: історія Слов’янськ документи жінка влада небезпека громадянство дождь фейк

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