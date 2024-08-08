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У Данії суд визнав винним поляка за напад на прем'єр-міністерку

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Данії суд визнав винним поляка за напад на прем'єр-міністерку
Судовий вирок передбачає чотири місяці ув'язнення для нападника
фото з відкритих джерел

Чоловіку, якого з моменту нападу тримають під вартою, також пред'явлені інші звинувачення, включаючи сексуальні домагання

У Копенгагені окружний суд визнав 39-річного поляка, ім'я якого не розголошується, винним у нападі на прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен. Інцидент стався в червні, коли обвинувачений вдарив Фредеріксен стиснутим кулаком у праве плече. Удар призвів до того, що прем'єр-міністерка втратила рівновагу, але не впала. Про це повідомляє АР.

Судовий вирок передбачає чотири місяці ув'язнення для нападника. Після відбуття покарання, він буде депортований з Данії на шість років.

Окрім нападу на прем'єр-міністерку, чоловіку пред'явлені інші звинувачення. Зокрема, його звинувачують у сексуальних домаганнях на приміській залізничній станції, де він оголювався перед перехожими і чіплявся до жінок, а також у шахрайстві в двох супермаркетах. Він визнав свою провину за всіма цими звинуваченнями.

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вашингтоні серед ключових питань збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України.

До слова, президент Володимир Зеленський подякував союзникам за нові системи Patriot, але наголосив, що їх досі недостатньо, про що свідчить остання атака Росії на Київ, який вважався захищеним.

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Теги: напад вирок

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