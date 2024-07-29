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У Британії 17-річний хлопець влаштував різанину у дитячому літньому клубі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Британії 17-річний хлопець влаштував різанину у дитячому літньому клубі
У Британії після нападу загинули двоє дітей
фото: PA Media

Поліція наразі не встановила мотив нападника, але не вважає, що він пов'язаний із тероризмом

У місті Саутпорт на північному заході Англії в понеділок, 29 липня, затримано чоловіка з ножем, який напав на людей у дитячому літньому клубі. Загинули двоє дітей, ще дев’ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це пише Sky News із посиланням на поліцію.

Представниця поліції Саутпорта Серена Кеннеді підтвердила, що за підозрою в убивстві затримали 17-річного хлопця родом з Кардіффа.

За даними поліції, напад стався у танцювальній школі на заході, присвяченому співачці Тейлор Свіфт.

У результаті двоє дітей загинули. Ще дев'ятеро отримали ножові поранення різного ступеня тяжкості, з-поміж них шестеро дітей і двоє дорослих перебувають у критичному стані.

Поліція наразі не встановила мотив нападника, але не вважає, що він пов'язаний із тероризмом.

Нагадаємо, в одному з міських парків Варшави чоловік із ножем напав на двох українських 15-річних хлопців. Підлітків госпіталізували з пораненнями.

Раніше повідомлялося, що в австралійському Сіднеї чоловік із ножем напав на відвідувачів торгового центру. Шість осіб загинули. Ще семеро дорослих та одна дитина – постраждали.

Теги: напад поранення Велика Британія

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