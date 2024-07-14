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Росія відреагувала на замах на Трампа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росія відреагувала на замах на Трампа
На Трампа скоєно замах у Пенсильванії
фото: Reuters

Країна-агресорка РФ не забарилася з черговою цинічною заявою

Речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова відреагувала на замах на експрезидента США Дональда Трампа. За її словами, США буцімто стимулюють розпалювання ненависті до політичних опонентів. Про це Захарова написала у своєму телеграм-каналі.

«Рівно два місяці тому звернула увагу на те, що в США буквально стимулюють розпалювання ненависті до політичних опонентів, а також навела приклади американської традиції замахів та вбивств президентів та кандидатів у президенти», – заявила речниця ворожого МЗС.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. Нині на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту. Загинули один із глядачів і сам нападник. 

Тим часом за розслідування інциденту взялося Федеральне бюро розслідувань США. У нападі на Трампа, за даними ЗМІ, підозрюється 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на звістку про напад на Трампа у Батлері.

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

Між тим, Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді.

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Теги: Дональд Трамп росія США напад

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