Безпілотники атакували авіабазу в Іраку, де розміщені війська США

Це другий напад на американські сили в Іраку з початку лютого

Два озброєні безпілотники націлилися на іракську авіабазу Айн аль-Асад, де розміщені американські та інші міжнародні сили в західному Іраку. Про це пише Reuters з посиланням на два джерела в іракських військових.

Це був другий напад на американські сили в Іраку з початку лютого, коли підтримувані Іраном угруповання в Іраку припинили свої напади на американські війська.

Унаслідок цієї повітряної атаки на базу в західному Іраку втрат серед військовослужбовців немає. Про постраждалих не повідомлялося.

За словами офіційного представника Штатів, у квітні біля бази Айн аль-Асад було збито два безпілотники.

Іракський військовий чиновник сказав журналістам, що системи оборони збили один безпілотник поблизу периметра бази.

Після того іракські армійські патрулі посилили охорону територій навколо бази, щоб запобігти можливим подальшим атакам, розповів офіційний представник армії Іраку.

Напад стався менш ніж за тиждень до очікуваного візиту іракської військової делегації високого рівня до Вашингтона для продовження переговорів про припинення військової коаліції під проводом США в країні.

Нагадаємо, наприкінці січня американська авіабаза в Іраку потрапила під потужний ракетний обстріл, внаслідок якого кілька американських військових були поранені. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на заяви американських посадовців.

За словами представника США, по авіабазі, яку використовують коаліційні сили на чолі з США, було випущено щонайменше десяток ракет.