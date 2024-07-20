Відомі українці відреагували на вбивство Ірини Фаріон

Українські артисти, політики, громадські й культурні діячі відреагували на вбивство української мовознавиці

Увечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні від отриманих травм внаслідок замаху. Українські політики, громадські та культурні діячі засудили скоєний злочин та закликали притягнути до відповідальності тих, хто запланував та здійснив напад.

На інформацію про смерть мовознавиці Ірини Фаріон відреагував третій президент України Віктор Ющенко.

«Цинічний вчинок проти жінки-політика, спроба посіяти ненависть і страх, шокування суспільства, яке тривалий час перебуває під тиском великих викликів війни, блекаутів, економічних негараздів та непевного майбутнього виглядає як продумана спецоперація ворога. Львів, серце української нації та надійний тил українського фронту, не випадково обраний організаторами цього злочину», – зазначив Ющенко та закликав притягнути до відповідальності винних у вбивсті.

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Народний артист України Анатолій Матвійчук, коментуючи замах на Ірину Фаріон, зазначив, що мовознавиця в Україні очолювала список людей, які вели і ведуть постійну просвітницьку роботу. А її вбивство, на його думку, свідчить, що в Україні розпочата хитра і таємна боротьба з носіями українського духу, української свідомості і активного утвердження українського способу життя.

«Я не знаю в інформаційному просторі нашої країни більш відчайдушної і сміливої особи, аніж Ірина Дмитрівна. Її не могли спинити, ані армії ботів в Інтернеті, ані відчайдушні зусилля окремих високих чиновників, ані адміністративні репресії. Ця жінка залишалася незламною - не зважаючи на інформаційні хвилі відвертої ненависті і знущання блогерів, вона їздила по Україні зі своїми полумяними виступами, використовуючи як привід презентацію своє нової книжки про мову. Вона була на цьому внутрішньому фронті один на один із цією україноненависницькою сворою. У цієї свори не вистачило аргументів» – написав народний артист України.

Закликав знайти вбивцю Ірини Фаріон та покарати його сповна і уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Мер Києва Віталій Кличко назвав вбивство Ірини Фаріон провокацією і викликом правоохоронній системі, демократії і стабільності в країні.

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Український політик Андрій Іллєнко назвав вбивство Фаріон актом «тотальної геноцидальної війни московії проти України, війни проти української мови, української культури, української еліти».

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Народна артистка України Марія Бурмака зазначила, що Ірина Фаріон загинула за ідею.

«Це був постріл в Україну. Ірина Фаріон у своєму youtube каналі розповідала про видатних українців, які загинули за ідею. За ідею загинула і вона сама. Навряд чи хтось захищатиме українську мову так затято і безкомпромісно Мова має значення. За неї вбили Ірину Дмитрівну Фаріон. Вічна пам‘ять», – написала Бурмака.

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Народна артистка України Оксана Білозір порівняла вбивство Фаріон із вбивством свого колишнього чоловіка народного артиста Ігора Білозіра.

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Українська співачка Оксана Муха зазначила, що вбивство Ірини Фаріон – це куля не в людину, а в українську мову.

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Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Як повідомив політолог Андрій Смолій, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці, нібито, помічали протягом тижня молодого хлопця.

Як повідомлялося, правоохоронні органи продовжують працювати над встановленням деталей вбивства Ірини Фаріон. Наразі про нападника нічого невідомо, однак правоохоронці вважають, що вбивство не було спонтанним.