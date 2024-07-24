Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нападник на Трампа шукав в інтернеті інформацію про вбивство Джона Кеннеді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Нападник на Трампа шукав в інтернеті інформацію про вбивство Джона Кеннеді
Директор ФБР зазначив, що відомство відтворило детальну хронологію пересувань та онлайн-активності Крукса
фото з відкритих джерел

Нападник за тиждень до стрілянини у Трампа шукав у Google відповідь на запитання «Як далеко Освальд був від Кеннеді?»

20-річний Томас Метью Крукс, який вчинив невдалий замах на колишнього президента США Дональда Трампа перед тим, імовірно, шукав в інтернеті інформацію про вбивство Джона Кеннеді. Про це на слуханнях у комітеті з юридичних питань Палати представників США заявив директор Федерального бюро розслідувань Кристофер Рей, повідомляє АР.

За словами Рея, під час обшуку за місцем проживання Крукса слідчі ФБР вилучили ноутбук, власник якого за тиждень до стрілянини у Трампа шукав у Google відповідь на запитання «Як далеко Освальд був від Кеннеді?». Йдеться про Лі Харві Освальда – стрільця, який убив президента Джона Кеннеді зі снайперської засідки в Далласі 22 листопада 1963 року.

Директор ФБР зазначив, що відомство відтворило детальну хронологію пересувань та онлайн-активності Крукса, але точний мотив його вчинку і чому він цілився саме у Трампа досі не змогло встановити. Він додав, що на телефоні стрільця виявили фотографії президента США Джо Байдена та інших відомих діячів, але за кілька днів до замаху той, як видається, активно шукав інформацію саме про Трампа.

Також Рей повідомив на слуханнях, що приблизно за дві години до стрілянини Крукс запустив дрон на відстані близько 180 метрів від сцени мітингу, де пізніше стоятиме експрезидент США, а пізніше використовував пристрій для прямої трансляції та перегляду відзнятого матеріалу.

Насамкінець директор ФБР пообіцяв, що його відомство «каменя на камені не залишить», аби повністю розслідувати замах.

Як відомо, кандидат на пост глави держави від республіканців Дональд Трамп 13 липня через стрілянину перервав виступ у Пенсільванії. Охорона під руки вивела політика з мітингу, у нього була закривавлена ​​голова. Пізніше він заявив, що втратив багато крові після поранення у вухо. Секретна служба США повідомила про ліквідацію підозрюваного, який вів вогонь у бік сцени. 

Нагадаємо, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп заявив, що «отримав кулю за демократію», коментуючи замах на своє життя, який стався тиждень тому. 

Також повідомлялося, що Секретна служба посилить заходи безпеки навколо резиденції Мар-а-Лаго колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді. Згодом стало відомо, що очільниця Секретної служби США Кімберлі Чітл подала у відставку на тлі розслідування стосовно її відомства, яке не змогло запобігти замаху на кандидата у президенти Дональда Трампа.

До слова, ФБР не змогло встановити мотиви стрільця Томаса Меттью Крукса, який вчинив замах на експрезидента США Дональда Трампа, навіть після опитування понад 100 осіб.

Читайте також:

Теги: вбивство Дональд Трамп кілер напад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Двоє громадян Казахстану спланували вбивство журналіста
Україна проситиме екстрадиції підозрюваних у замаху на казахського опозиціонера у Києві
25 червня, 16:17
Трамп обговорює те, яку частину української території Москва зможе зберегти
Трамп готовий віддати Путіну українські території – Politico
3 липня, 05:15
Трамп після замаху пообіцяв, що ніколи не здасться
Трамп зробив заяву після замаху
14 липня, 11:09
Під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини
Трамп після замаху провів приватні зустрічі у своєму маєтку: про що говорили
14 липня, 13:49
Маск досі публічно не підтримав жодного кандидата на президентських виборах у США 2024 року
Ілон Маск планує виділяти $45 млн щомісяця на підтримку Трампа
16 липня, 07:57
Спроба замаху на Трампа не викликала серйозних змін у настроях виборців
Вибори у США: опитування показало, чи змінив замах на Трампа настрої виборців
17 липня, 02:57
Увечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху
Які шанси знайти вбивцю Ірини Фаріон: відповідь ексспівробітника СБУ
21 липня, 07:50
Після розмови з Трампом Джонсон заявив, що експрезидент США має силу, щоб «врятувати Україну і принести мир»
Мирний план Трампа. Борис Джонсон оприлюднив деталі
20 липня, 21:35
Ірина Фаріон померла у лікарні від отриманих травм внаслідок замаху
Відомі українці відреагували на вбивство Ірини Фаріон
20 липня, 07:20

Політика

Китай і Україна. Що під маскою у Сі Цзіньпіна
Китай і Україна. Що під маскою у Сі Цзіньпіна
Камала Гарріс вступила у виборчу кампанію. The Washington Post пояснює, чому росіяни розчаровані
Камала Гарріс вступила у виборчу кампанію. The Washington Post пояснює, чому росіяни розчаровані
У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату
Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату
Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року – посол США
F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року – посол США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
32K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9870
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
9081
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8742
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua