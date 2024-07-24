Нападник на Трампа шукав в інтернеті інформацію про вбивство Джона Кеннеді

Нападник за тиждень до стрілянини у Трампа шукав у Google відповідь на запитання «Як далеко Освальд був від Кеннеді?»

20-річний Томас Метью Крукс, який вчинив невдалий замах на колишнього президента США Дональда Трампа перед тим, імовірно, шукав в інтернеті інформацію про вбивство Джона Кеннеді. Про це на слуханнях у комітеті з юридичних питань Палати представників США заявив директор Федерального бюро розслідувань Кристофер Рей, повідомляє АР.

За словами Рея, під час обшуку за місцем проживання Крукса слідчі ФБР вилучили ноутбук, власник якого за тиждень до стрілянини у Трампа шукав у Google відповідь на запитання «Як далеко Освальд був від Кеннеді?». Йдеться про Лі Харві Освальда – стрільця, який убив президента Джона Кеннеді зі снайперської засідки в Далласі 22 листопада 1963 року.

Директор ФБР зазначив, що відомство відтворило детальну хронологію пересувань та онлайн-активності Крукса, але точний мотив його вчинку і чому він цілився саме у Трампа досі не змогло встановити. Він додав, що на телефоні стрільця виявили фотографії президента США Джо Байдена та інших відомих діячів, але за кілька днів до замаху той, як видається, активно шукав інформацію саме про Трампа.

Також Рей повідомив на слуханнях, що приблизно за дві години до стрілянини Крукс запустив дрон на відстані близько 180 метрів від сцени мітингу, де пізніше стоятиме експрезидент США, а пізніше використовував пристрій для прямої трансляції та перегляду відзнятого матеріалу.

Насамкінець директор ФБР пообіцяв, що його відомство «каменя на камені не залишить», аби повністю розслідувати замах.

Як відомо, кандидат на пост глави держави від республіканців Дональд Трамп 13 липня через стрілянину перервав виступ у Пенсільванії. Охорона під руки вивела політика з мітингу, у нього була закривавлена ​​голова. Пізніше він заявив, що втратив багато крові після поранення у вухо. Секретна служба США повідомила про ліквідацію підозрюваного, який вів вогонь у бік сцени.

Нагадаємо, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп заявив, що «отримав кулю за демократію», коментуючи замах на своє життя, який стався тиждень тому.

Також повідомлялося, що Секретна служба посилить заходи безпеки навколо резиденції Мар-а-Лаго колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді. Згодом стало відомо, що очільниця Секретної служби США Кімберлі Чітл подала у відставку на тлі розслідування стосовно її відомства, яке не змогло запобігти замаху на кандидата у президенти Дональда Трампа.

До слова, ФБР не змогло встановити мотиви стрільця Томаса Меттью Крукса, який вчинив замах на експрезидента США Дональда Трампа, навіть після опитування понад 100 осіб.