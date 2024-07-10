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США та Україна обговорюють дозвіл бити американською зброєю вглиб Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США та Україна обговорюють дозвіл бити американською зброєю вглиб Росії
Раніше повідомлялося, що Україна працює над дозволом США бити по військових аеродромах на території Росії
фото з відкритих джерел

США будуть коригувати та адаптувати вказівки щодо ударів, базуючись на стратегічних потребах України

США обговорюють з Україною дозвіл на застосування американської далекобійної зброї для ударів по території Росії. Про це сказав заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт в коментарі «Голосу Америки».

«Ми і надалі будемо коригувати та адаптувати нашу безпекову допомогу та вказівки, які ми надаємо, базуючись на оперативних та стратегічних потребах наших партнерів в Україні», – розповів він.

Нагадаємо, Україна у Вашингтоні працює над тим, що отримати дозвіл США бити американською далекобійною зброєю по військових аеродромах на території Росії. Також під час саміту НАТО у Вашингтоні серед ключових питань – збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України.

За словами Зеленського, вчора вдалося отримали рішення про ще п’ять систем Patriot і десятки інших систем ППО, сьогодні ж буде рішення щодо F-16. Також Україна підпише дві нові безпекові угоди під час саміту НАТО.

Раніше повідомлялося, що США не зніматимуть обмеження для українських військових щодо ударів по Росії американською зброєю. Зокрема, у відповідь на російський ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві Білий дім пообіцяв передати кремлівському диктатору Володимиру Путіну «сильний набір сигналів і повідомлень» цього тижня.

Як відомо, Сполучені Штати обмежили використання американської зброї для ударів по Російській Федерації. ЗСУ заборонено атакувати об'єкти на відстані понад 100 км від кордону і бити по ключових російських аеродромах.

До слова, українські військові можуть використовувати ракети більшої дальності, надані США, для завдавання ударів по цілях усередині Росії, а не тільки на лінії фронту поблизу Харкова – якщо вони діють у порядку самооборони.

Теги: США росія війна ракета зброя

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