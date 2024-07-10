США та Україна обговорюють дозвіл бити американською зброєю вглиб Росії

Раніше повідомлялося, що Україна працює над дозволом США бити по військових аеродромах на території Росії

США будуть коригувати та адаптувати вказівки щодо ударів, базуючись на стратегічних потребах України

США обговорюють з Україною дозвіл на застосування американської далекобійної зброї для ударів по території Росії. Про це сказав заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт в коментарі «Голосу Америки».

«Ми і надалі будемо коригувати та адаптувати нашу безпекову допомогу та вказівки, які ми надаємо, базуючись на оперативних та стратегічних потребах наших партнерів в Україні», – розповів він.

Нагадаємо, Україна у Вашингтоні працює над тим, що отримати дозвіл США бити американською далекобійною зброєю по військових аеродромах на території Росії. Також під час саміту НАТО у Вашингтоні серед ключових питань – збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України.

За словами Зеленського, вчора вдалося отримали рішення про ще п’ять систем Patriot і десятки інших систем ППО, сьогодні ж буде рішення щодо F-16. Також Україна підпише дві нові безпекові угоди під час саміту НАТО.

Раніше повідомлялося, що США не зніматимуть обмеження для українських військових щодо ударів по Росії американською зброєю. Зокрема, у відповідь на російський ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві Білий дім пообіцяв передати кремлівському диктатору Володимиру Путіну «сильний набір сигналів і повідомлень» цього тижня.

Як відомо, Сполучені Штати обмежили використання американської зброї для ударів по Російській Федерації. ЗСУ заборонено атакувати об'єкти на відстані понад 100 км від кордону і бити по ключових російських аеродромах.

До слова, українські військові можуть використовувати ракети більшої дальності, надані США, для завдавання ударів по цілях усередині Росії, а не тільки на лінії фронту поблизу Харкова – якщо вони діють у порядку самооборони.