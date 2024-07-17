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Трамп стверджує, що казав Путіну «ніколи не лізти в Україну»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп стверджує, що казав Путіну «ніколи не лізти в Україну»
Раніше Путін заявляв, що серйозно сприймає коментарі Трампа щодо завершення бойових дій в Україні
фото з відкритих джерел

Кандидат у президенти США Дональд Трамп похвалився своїми стосунками з Путіним

За часів президентства Дональда Трампа Україні «ніколи не загрожувала війна». Про це політик заявив у інтерв'ю Bloomberg.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вкотре похвалився своїми добрими стосунками російським диктатором Володимиром Путіним.

«Ми з Путіним дуже добре ладнали, у нас були хороші стосунки… Він би ніколи не поліз в Україну. Я казав: «Ніколи, ніколи не лізь в Україну», – зазначив експрезидент США.

Трамп вважає, що поточна безпекова ситуація у світі «може закінчитися Третьою світовою війною». Трамп звинувачує в усьому свого суперника, чинного президента Джо Байдена.

«У мене не було війни… Жодної війни, окрім ІДІЛ. Я покінчив з ними за дуже короткий проміжок часу. Мені казали, що на це піде п'ять років, а мені знадобилося майже небагато часу, ми їх вибили… Росія не захоплювала жодної території», – додав Трамп.

Як повідомлялося, диктатор Володимир Путін заявив, що серйозно сприймає коментарі кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо завершення бойових дій в Україні.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп готовий віддати частину території України Володимиру Путіну, щоб швидко завершити війну. Про це пише Politico. За даними видання, Трамп веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про те, яку частину української території Москва зможе зберегти.

Водночас президент України Володимир Зеленський вимагає, щоб Дональд Трамп розкрив свій план «швидкого завершення війни» з Росією, якщо у нього такий є.

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп має особливе захоплення російським диктатором Володимиром Путіним, а також критикує Володимира Зеленського, що є небезпечними сигналами для України. Про це у розмові з «Главком» розповів колишній посол США в Україні Джон Гербст.

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Теги: вибори у США президент війна Дональд Трамп путін

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