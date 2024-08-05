Видання Bild розповіло, яка біда заважає працювати німецьким розвідникам

Німецькі розвідники потерпають від спеки, а кондиціонери для них не передбачені

Співробітники Федеральної розвідувальної служби ФРН (Bundesnachrichtendienst, BND) не можуть зосередитися на роботі через нестерпну спеку в офісах. У приміщеннях відсутня система кондиціювання. Про це пише Bild.

За інформацією видання, наразі штаб-квартира BND у Берліні нагадує розпечену піч – у 3 500 офісах просто відсутні кондиціонери, а вентилятори із ситуацією не можуть впоратись.

«Іноді температура у приміщенні піднімається до 30-33 градусів Цельсія. Важко зосередитися на чомусь», – сказав один із співробітників BND. Аномальна спека в комплексі Федеральної розвідувальної служби обумовлена ​​тим, що будинки облицьовані спеціальним металевим фасадом. Для цього використано понад 20 тис. тонн сталі.

«Тут начебто перебуваєш у тепловому боксі, а вікна просто палають», – зазначив співробітник BND. Загалом у будівлі близько 12 тис. вікон, які посилюють тепловий удар від сонця. У штаб-квартирі Федеральної розвідслужби працюють приблизно 4 тис. співробітників, у їхньому розпорядженні є 3 500 вентиляторів, які не сильно допомагають переносити спеку.

Комплекс будівель BND був відкритий у берлінському районі Мітте у 2016 році і має розміри, які можна порівняти з площею 14 футбольних полів. Ці три будинки з офісними приміщеннями площею 200 тис. кв.метрів є одними з найбільших об'єктів нерухомості у ФРН. Вартість будівництва становила майже 1.1 млрд євро. На етапі проектування будівлі для офісів було передбачено кондиціонери. Однак у 2010 році ця пропозиція була відхилена через нові будівельні норми.

«Незважаючи на спеку, безпека гарантована», – зазначив директор BND Мартін Хайнеман. Власником будівлі є Федеральне агентство з управління нерухомим майном. «У рамках проектування нової будівлі кондиціювання повітря в принципі не планувалося», – повідомила газета представник відомства Крістіане Ворінг. За її словами, згідно з вимогами та рекомендаціями того часу, «кондиціювання повітря у цих приміщеннях не було необхідним».

До слова, у місті Франкфурт-на-Майні затримали трьох громадян Вірменії, України й Росії, яких підозрюють у шпигунстві на користь іноземної спецслужби. Про це повідомила Федеральна прокуратура Німеччини.