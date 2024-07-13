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У Ростовській області після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Ростовській області після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза (відео)
У Росії палає нафтобаза
фото: скріншот з відео

Унаслідок атаки БпЛА сталося займання на нафтобазі у Цимлянському район

Уранці 13 липня у Ростовській області, РФ, спалахнула нафтобаза через атаку безпілотників. Про це повідомляє губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

«Близько 04:00 внаслідок атаки БпЛА сталося займання на нафтобазі у Цимлянському районі», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. На місці працюють рятувальники, залучено 49 осіб та 14 одиниць техніки. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що уранці 9 липня в місті Калач-на-Дону у Волгоградській області РФ через атаку безпілотників сталася пожежа на нафтобазі. 

Раніше повідомлялося, що в російському Білгороді пізно ввечері пролунали вибухи, спрацювала російська ППО. Влада заявила про обстріл, пошкодження інфраструктури та постраждалих.

Також у ніч на вівторок у Ростовській області Росії пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, після чого спалахнула пожежа на електропідстанції.

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Теги: росія безпілотник пожежа нафта війна

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