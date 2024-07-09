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Під час ракетного удару по Києву загинув юний каратист Максим Симанюк

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Під час ракетного удару по Києву загинув юний каратист Максим Симанюк
Максим Симанюк загинув 8 липня під час ракетної атаки росіян
фото: Українська федерацыя карате

Цьогоріч Максиму мало б виповнитися 11 років, а його сестричці Анастасії – дев'ять

У результаті вчорашнього ракетного удару загинув десятирічний каратист Максим Симанюк, його мама і сестра. Про це повідомляє Українська федерація карате.

Повідомляється, що під час ракетної атаки росіян усі вони перебували  у своїй квартирі.

Цьогоріч Максиму мало б виповнитися 11 років, а його сестричці Анастасії – дев'ять. Мамі Зоряні було 40 років.

«Сьогодні російські терористи вбили нашого маленького чемпіона Максима Симанюка.  Ненависті недостатньо. Помста буде вічною», – написав у сторіс в Instagram тренер загиблого хлопчика Володимир Боєв.

Нагадаємо, учора, 8 липня, внаслідок російської атаки на лікарню «Охматдит» загинула лікарка, 30-річна львів'янка Світлана Лук'янчук. Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий. Світлана Лук'янчук закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, після чого завершила інтернатуру. В лікарні «Охматдит» працювала дитячим нефрологом.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. За інформацією Київського міського голови Віталія Кличка, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний заклад. На місці події продовжують працювати екстрені служби, надаючи допомогу постраждалим та ліквідовуючи наслідки обстрілу. 

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Теги: росія Київ карате обстріл

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