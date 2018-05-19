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    Думки вголос

    Про позов України проти Росії щодо порушення Конвенції з морського права

    Україна крок за кроком бореться за повернення вкраденого Росією
    Мовою оригіналу Как известно, Украина подала меморандум в рамках иска в Международный трибунал ООН о нарушении Россией Конвенции по морскому праву. РФ имеет три месяца (до 19.05.18) для подачи возражений. В данном случае суд не решает вопрос о территориальной принадлежности Крыма или принадлежности территориальных вод - речь идет исключительно о
    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    • Сьогодні, 17:32
    • Розсилка
    Конвенції з морського права
    Конвенції з морського права

    Україна крок за кроком бореться за повернення вкраденого Росією

    Мовою оригіналу

    Как известно, Украина подала меморандум в рамках иска в Международный трибунал ООН о нарушении Россией Конвенции по морскому праву. РФ имеет три месяца (до 19.05.18) для подачи возражений.

    В данном случае суд не решает вопрос о территориальной принадлежности Крыма или принадлежности территориальных вод - речь идет исключительно о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву. Но это как раз означает (имею в виду предельную конкретизацию сути иска по Меморандуму, юрисдикцию которого признает РФ), что Украина имеет все шансы выиграть этот иск и привлечь Россию к ответственности - начиная с 2014 года Россия нарушает требования Конвенции в Черном, Азовском морях, включая добычу нефти и газа на шельфе. Таким образом, Украина пошагово, через международно-правовые механизмы, бореться за возврат украденного Россией и восстановление территориальной целостности Украины.

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    Только Украина может позволить добычу углеводородов на своем шельфе, а мы не давали разрешения ни на шельф Крыму, ни на шельф вблизи Одессы. Начиная с 2014 года (в рамках этой Конвенции) Россия: 1). незаконно регулирует использование недр в морских зонах Украины; 2).присвоила себе Одесское месторождение газа, украла другие месторождения углеводородов вблизи Крыма; 3). перевезла буровую установку, принадлежащую Украине, из Одесского месторождения без разрешения Украины; 4). пытается регулировать рыболовство в украинских морских зонах; 5). заблокировала транзит через Керченский пролив, начала строительство моста, проведение подводного кабеля и газопровода без разрешения Украины.

    Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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