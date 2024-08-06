Західні компанії продовжують працювати у Росії, незважаючи на санкції

«Роскосмос» зазнав збитків у 180 мільярдів рублів через санкції

Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій

1. Російський техногігант «Роскосмос» прозвітував про втрату 180 мільярдів рублів через санкції.

Опинившись під санкціями через війну з Україною та втративши майже всіх іноземних замовників, «Роскосмос» четвертий рік поспіль зазнає збитків.

Минулий рік «Роскосмос» завершив у мінусі на 13,9 млрд рублів, а роком раніше зафіксував збиток на 17 млрд рублів. Накопиченим підсумком за 2020–23 рр. чистий збиток держкорпорації перевищив 100 млрд рублів.

Ударом «Роскосмосу» стали масові розриви контрактів на запуски супутників, які до війни становили левову частку його доходів. Відмова так званих «недружніх» держав від контрактів обійшлася «Роскосмосу» у 180 млрд рублів.

У 2023 році «Роскосмос» здійснив лише 19 космічних пусків – на 3 менше, ніж у перший рік війни. Порівняно з довоєнним 2021 роком, кількість запусків скоротилася на чверть, або 6 одиниць, а якщо порівняти з початком 2000-х – практично вдвічі.

Результати «Роскосмосу» стали чи не найгіршими у сучасній історії Росії: менше запусків (16) держкорпорація здійснювала лише одного разу – 2020 року, на тлі пандемії та «локдаунів».

2. Постачання російського газу до країн Євросоюзу газопроводом «Турецький потік» у січні – липні 2024 року зросло на 40,5% у річному вираженні до 9,26 млрд куб. м. Це випливає з даних Європейської мережі операторів газотранспортних систем.

У липні експорт газу цим маршрутом перевищив 1,5 млрд куб. м, що на 29% більше за червневі обсяги і на 9% вище, ніж було поставлено у липні 2023 р.

Середньодобовий рівень прокачування за місяць склав 48,9 млн куб. м. Більше цей показник був лише у серпні минулого року, коли він досяг 49,4 млн куб. м.

3. Західні компанії, які не пішли з Росії після введення санкцій, «підривають зусилля щодо ізоляції Росії».

Деякі західні компанії, які все ще працюють у Росії, призупиняють свої плани щодо виходу, незважаючи на триваючі зусилля з ізоляції економіки країни.

Вторгнення в Україну спровокувало масовий відтік транснаціональних корпорацій з російського ринку, які побоювалися потенційної негативної реакції споживачів, якщо вони залишаться.

Starbucks і McDonald's були серед тих, хто вийшов, оскільки Захід розв'язав санкції проти Москви та намагався ізолювати російську економіку.

На даний момент більше половини із зареєстрованих у РФ західних компаній до початку війни продовжують працювати в країні. Більшість компаній, які все ще у Росії, налаштовані на те, щоб залишатися на місці і сподіватися, що умови зміняться, і їм не доведеться йти.

Такі компанії, як Unilever та Burger King «продовжують підживлювати» російську економіку та демонструвати громадянам РФ, що країна подолала західні санкції.

Збереження присутності у Росії не є порушенням санкцій, але компанії роблять внесок в економіку, і тому викликають критику з боку передвиборчих груп. «Ці західні компанії, які все ще ведуть бізнес у Росії, не мають моральної основи», – сказав Sky News Марк Діксон, засновник The Moral Rating Agency.

«Це ідіотизм, коли Захід качає гроші і допомагає Україні, що він повинен робити, а його власні компанії підтримують російську економіку».

4. США звинуватили Росію у постачанні Китаю сировини для збройового плутонію.

Китай будує сотні шахт у західних регіонах країни для розміщення міжконтинентальних балістичних ракетних (МБР), швидко нарощуючи можливості для завдання ядерного удару у відповідь.

Уран для виробництва ядерних боєголовок, якими будуть забезпечені ці ракети, постачає Росія, – попередив Віпін Наранг, виконуючий обов'язки помічника міністра оборони США з питань космічної політики.

«Розширення китайських шахт у буквальному сенсі слова підживлюється Росією, оскільки Москва постачає Китаю реакторне паливо з високозбагаченого урану (ВОУ), яке використовується для виробництва збройового плутонію», – додав він.

5. Митниця у німецькому Любеку, попри санкції, пропустила до РФ 60 тонн спецмастил для верстатів, які працюють на оборонку.

Постачальником виступала гонконзька VIP Resource Limited, а одержувачем – фірма «Амертенд» у російському Єкатеринбурзі.

Власником VIP Resource Limited вказаний Максим Криворученко із Запоріжжя.

Журналісти не знайшли слідів його реальної бізнесової діяльності, тож припускають, що Криворученко є підставною особою.

У пресслужбі німецької митниці на запит DW відповіли, що не можуть коментувати ситуацію «з окремими компаніями чи конкретними випадками».

6. Орбан формує антиєвропейський блок всередині ЄС.

Ультраправі фаворити перемоги на наступних виборах в Австрії уклали альянс з угорським лідером Віктором Орбаном, який може посилити непокору Брюсселю та загрожувати і без того крихкому консенсусу щодо війни в Україні, якщо вони прийдуть до влади.

Орбан часто блокував або відкладав важливі рішення Європейського Союзу, такі як санкції проти Росії та допомога Україні, вимагаючи при цьому поступок від блоку.

У той час, як інші жорсткі націоналісти, які зараз очолюють європейські уряди, обрали більш поміркований шлях, лідер Австрійської партії свободи (FPO) Герберт Кікль тісно об’єднав свою партію з Орбаном, самозваним поборником «неліберальної демократії».

Інші партії, включаючи Національне об’єднання Марін Ле Пен у Франції, приєдналися до цього альянсу за кілька днів, зробивши його третьою за чисельністю політичною групою в Європейському парламенті.

Кікль, який назвав главу Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн «розпалювачем війни», заявив минулого місяця, що він і Орбан підтримують «мирне вирішення війни між Україною та Росією».

7. Volkswagen повертається у Росію через Китай, але не визнає цього