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Володимир Омелян Політик

Західні компанії продовжують працювати у Росії, незважаючи на санкції

glavcom.ua
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«Роскосмос» зазнав збитків у 180 мільярдів рублів через санкції
фото: depositphotos.com

Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій

1. Російський техногігант «Роскосмос» прозвітував про втрату 180 мільярдів рублів через санкції.

  • Опинившись під санкціями через війну з Україною та втративши майже всіх іноземних замовників, «Роскосмос» четвертий рік поспіль зазнає збитків.
  • Минулий рік «Роскосмос» завершив у мінусі на 13,9 млрд рублів, а роком раніше зафіксував збиток на 17 млрд рублів. Накопиченим підсумком за 2020–23 рр. чистий збиток держкорпорації перевищив 100 млрд рублів.
  • Ударом «Роскосмосу» стали масові розриви контрактів на запуски супутників, які до війни становили левову частку його доходів. Відмова так званих «недружніх» держав від контрактів обійшлася «Роскосмосу» у 180 млрд рублів.
  • У 2023 році «Роскосмос» здійснив лише 19 космічних пусків – на 3 менше, ніж у перший рік війни. Порівняно з довоєнним 2021 роком, кількість запусків скоротилася на чверть, або 6 одиниць, а якщо порівняти з початком 2000-х – практично вдвічі.
  • Результати «Роскосмосу» стали чи не найгіршими у сучасній історії Росії: менше запусків (16) держкорпорація здійснювала лише одного разу – 2020 року, на тлі пандемії та «локдаунів».

2. Постачання російського газу до країн Євросоюзу газопроводом «Турецький потік» у січні – липні 2024 року зросло на 40,5% у річному вираженні до 9,26 млрд куб. м. Це випливає з даних Європейської мережі операторів газотранспортних систем.

  • У липні експорт газу цим маршрутом перевищив 1,5 млрд куб. м, що на 29% більше за червневі обсяги і на 9% вище, ніж було поставлено у липні 2023 р.
  • Середньодобовий рівень прокачування за місяць склав 48,9 млн куб. м. Більше цей показник був лише у серпні минулого року, коли він досяг 49,4 млн куб. м.

3. Західні компанії, які не пішли з Росії після введення санкцій, «підривають зусилля щодо ізоляції Росії».

  • Деякі західні компанії, які все ще працюють у Росії, призупиняють свої плани щодо виходу, незважаючи на триваючі зусилля з ізоляції економіки країни.
  • Вторгнення в Україну спровокувало масовий відтік транснаціональних корпорацій з російського ринку, які побоювалися потенційної негативної реакції споживачів, якщо вони залишаться.
  • Starbucks і McDonald's були серед тих, хто вийшов, оскільки Захід розв'язав санкції проти Москви та намагався ізолювати російську економіку.
  • На даний момент більше половини із зареєстрованих у РФ західних компаній до початку війни продовжують працювати в країні. Більшість компаній, які все ще у Росії, налаштовані на те, щоб залишатися на місці і сподіватися, що умови зміняться, і їм не доведеться йти.
  • Такі компанії, як Unilever та Burger King «продовжують підживлювати» російську економіку та демонструвати громадянам РФ, що країна подолала західні санкції.
  • Збереження присутності у Росії не є порушенням санкцій, але компанії роблять внесок в економіку, і тому викликають критику з боку передвиборчих груп. «Ці західні компанії, які все ще ведуть бізнес у Росії, не мають моральної основи», – сказав Sky News Марк Діксон, засновник The Moral Rating Agency.
  • «Це ідіотизм, коли Захід качає гроші і допомагає Україні, що він повинен робити, а його власні компанії підтримують російську економіку».

4. США звинуватили Росію у постачанні Китаю сировини для збройового плутонію.

  • Китай будує сотні шахт у західних регіонах країни для розміщення міжконтинентальних балістичних ракетних (МБР), швидко нарощуючи можливості для завдання ядерного удару у відповідь.
  • Уран для виробництва ядерних боєголовок, якими будуть забезпечені ці ракети, постачає Росія, – попередив Віпін Наранг, виконуючий обов'язки помічника міністра оборони США з питань космічної політики.
  • «Розширення китайських шахт у буквальному сенсі слова підживлюється Росією, оскільки Москва постачає Китаю реакторне паливо з високозбагаченого урану (ВОУ), яке використовується для виробництва збройового плутонію», – додав він.

5. Митниця у німецькому Любеку, попри санкції, пропустила до РФ 60 тонн спецмастил для верстатів, які працюють на оборонку.

  • Постачальником виступала гонконзька VIP Resource Limited, а одержувачем – фірма «Амертенд» у російському Єкатеринбурзі.
  • Власником VIP Resource Limited вказаний Максим Криворученко із Запоріжжя.
  • Журналісти не знайшли слідів його реальної бізнесової діяльності, тож припускають, що Криворученко є підставною особою.
  • У пресслужбі німецької митниці на запит DW відповіли, що не можуть коментувати ситуацію «з окремими компаніями чи конкретними випадками».

6. Орбан формує антиєвропейський блок всередині ЄС.

  • Ультраправі фаворити перемоги на наступних виборах в Австрії уклали альянс з угорським лідером Віктором Орбаном, який може посилити непокору Брюсселю та загрожувати і без того крихкому консенсусу щодо війни в Україні, якщо вони прийдуть до влади.
  • Орбан часто блокував або відкладав важливі рішення Європейського Союзу, такі як санкції проти Росії та допомога Україні, вимагаючи при цьому поступок від блоку.
  • У той час, як інші жорсткі націоналісти, які зараз очолюють європейські уряди, обрали більш поміркований шлях, лідер Австрійської партії свободи (FPO) Герберт Кікль тісно об’єднав свою партію з Орбаном, самозваним поборником «неліберальної демократії».
  • Інші партії, включаючи Національне об’єднання Марін Ле Пен у Франції, приєдналися до цього альянсу за кілька днів, зробивши його третьою за чисельністю політичною групою в Європейському парламенті.
  • Кікль, який назвав главу Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн «розпалювачем війни», заявив минулого місяця, що він і Орбан підтримують «мирне вирішення війни між Україною та Росією».

7. Volkswagen повертається у Росію через Китай, але не визнає цього

  • Німецький автогігант Volkswagen вийшов на російський ринок у липні цього року з брендом Jetta.
  • Автомобілі Jetta, що продають на російському ринку, виготовляються на заводі у Китаї спільним підприємством Volkswagen і китайської автомобільної групи FAW.
  • Більшість спільного підприємства Volkswagen-FAW знаходиться у руках Китаю. Дизайн автомобілів лише незначно відрізняється від оригіналів VW.
  • Зазначається, що найголовніше, те, що у той час як Volkswagen, як і всі інші західні виробники автомобілів, давно офіційно пішов з російського ринку, Jetta зараз готується знову офіційно закріпитися у Росії, незважаючи на війну і санкції.
  • Volkswagen заявив, що нічого не знає про бізнес у Росії. У повідомленні зазначають, що не дуже правдоподібно, що такий крок можливий без відома Volkswagen.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції росія війна путін

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