Берлін припиняє військову допомогу Україні? Заява мінфіну Німеччини

ЗМІ поширили інформацію про те, що Берлін не планує виділяти допомогу Києву з 2025 року

Відомство прокоментувало чутки про те, що Німеччина буцімто не планує з наступного року виділяти допомогу нашій країні

Військова допомога Україні з боку Німеччини в майбутньому буде частково перенесена на міжнародні програми. Про це повідомило міністерстві фінансів Німеччини, передає «Суспільне».

Німецький мінфін прокоментував поширену в ЗМІ інформацію про те, що Берлін буцімто не планує з наступного року виділяти допомогу Україні. Як зазначило відомство, двостороння допомога з боку Берліна в майбутньому буде частково перенесена на міжнародні програми. Ідеться, зокрема, про рішення країн G7 виділити Україні кредити на 50 мільярдів доларів коштом заморожених російських активів.

У мінфіні також наголосили, що німецький уряд підтримує Україну у фінансуванні та оснащенні військовою технікою такою мірою, якою не робить цього жоден інший європейський партнер. Цій меті слугує стаття «Модернізація» у федеральному бюджеті на 2024 рік, а також цільові асигнування на наступні роки.

«Федеральне міністерство фінансів готове розглянути можливість короткострокового надання додаткових коштів до того часу. Для цього, однак, додаткові потреби мають бути чітко визначені та зрозумілі, щоб відповідати всім бюджетним правилам і на цій основі можна було звернутися до Бундестагу з проханням про надання дозволу», – йдеться в заяві.

Німецьке відомство зауважило, що ще не отримало жодного конкретного повідомлення про такі вимоги. «Тому ані розгляд, ані рішення не можуть бути прийняті», – підсумував мінфін.

Нагадаємо, що, за інформацією Bild, уряд Німеччини припиняє виділення нових коштів на допомогу Україні. За даними видання, канцлер Німеччини Олаф Шольц і міністр фінансів Крістіан Лінднер заморозили усі нові заявки на фінансування. Зазначається, що поточні контракти будуть виконані, але нові запити на допомогу, зокрема від Міноборони, не будуть схвалені через те, що у нинішньому бюджетному плануванні не закладено грошей, які можна було б передати Києву.

На цю новину вже відреагувало українське МЗС. Речник відомства Георгій Тихий заявив, що повідомлення про буцімто припинення урядом Німеччини військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними.

Раніше повідомлялося, що Німеччина могла б заощадити від 30 до 50 млрд євро за рахунок припинення фінансування України, посилення міграційної політики та зміни енергетичної політики.

До слова, влада ФРН включатиме у військові витрати ремонт доріг, щоб досягти потрібного НАТО показника витрат на оборону. Відповідно до запитів Північноатлантичного альянсу, Німеччина має щорічно витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП. Сприяти виконанню цього завдання до 2028 року покликаний спеціальний фонд у розмірі понад 100 млрд євро.