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ISW назвав кількість взятих під контроль ЗСУ населених пунктів на Курщині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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ISW назвав кількість взятих під контроль ЗСУ населених пунктів на Курщині
Українські військові контролюють понад 40 населених пунктів у Курській області
фото з відкритих джерел

Інститут вивчення війни не оцінює, що українські сили контролюють всю територію в Курській області, про яку заявили

Українські військові взяли під контроль 41 населений пункт в Курській області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що 3 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили контролюють 74 населені пункти Курської області. 

Водночас, за даними моніторингу ISW геолокаційних відеоматеріалів, станом на 13 серпня українські війська контролювали приблизно 41 населений пункт Курської області.

«Інститут вивчення війни не вважає, що українські сили контролюють усю територію в межах максимального обсягу заявлених просувань ЗСУ відповідно до визначення «контролю», що використовує ISW», – йдеться у звіті.

ISW назвав кількість взятих під контроль ЗСУ населених пунктів на Курщині фото 1
мапа: ISW

Розбіжність у даних в Інституті пояснили тим, що в російській області багато надзвичайно малих населених пунктів, а також пунктів, які не були враховані у підрахунку.

Військові аналітики наголосили, що розбіжності між українськими офіційними звітами та спостережуваними заявами ISW і геолокованими записами не є спростуванням українських заяв, а скоріше є результатом властивих обмежень методології підрахунку ISW та прагнення використовувати лише загальнодоступну інформацію. 

Як повідомлялося, за минулу добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський під час відеозв'язку із президентом Володимиром Зеленським.

«Сьогодні взято контроль над 40 кв. км території. На сьогодні 74 населені пункти Курщини перебувають під контролем ЗСУ. Бої ведуться по всій лінії фронта. Ситуація, не зважаючи на високу інтенсивність бойових дій, перебуває під контролем», – наголосив Сирський.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області.

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Теги: росія військові Курщина

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