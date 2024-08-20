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Сирський показав, яку територію РФ контролює Україна (мапа)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сирський показав, яку територію РФ контролює Україна (мапа)
Упродовж наступу на території Курської області українські сили просунулися від 28 до 35 км
фото: Facebook/Генштаб

Подальші дії українських військ на Курському напрямку залежатимуть від розвитку оперативної обстановки

Україна контролює у Курській області територію площею 1263 кв. км та 93 населені пункти. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час Конгресу місцевих і регіональних влад.

Головком ЗСУ повідомив, що на півночі України росіяни продовжують обстрілювати населені пункти у Сумській і Чернігівській областях, а також проводять збройні провокації та ведуть диверсійно-розвідувальну діяльність. Аби створити зону безпеки, припинити обстріли з території РФ по цивільних об'єктах на Сумщині та випередити окупантів, українські угрупування «ведуть наступальну оборону» на Курському напрямку, заявив головком ЗСУ.

Як зазначив Сирський, впродовж наступу на території Курської області українські сили просунулися на глибину оборони росіян від 28 до 35 км. Натомість російські війська ведуть маневрену оборону, намагаються не допустити подальшого просування українських підрозділів вглиб території РФ, а також нарощують угрупування та переміщають війська з інших напрямків, зазначив Сирський.

Головком додав, що подальші дії українських військ на цьому напрямку залежатимуть від розвитку оперативної обстановки.

Також Сирський показав мапу, на якій видно територію, котру українські сили контролюють у Курській області. Так, можна дізнатися, що ЗСУ просунулися до Коренівки (ще контролюється РФ) на заході, північніше Шептуховки (вже контрольована Україною) та Спального на Сході (теж під українським контролем).

Від Шептуховки до Льгова та автошляху Е38, що йде напряму до Курська, – 35 км по дорозі.

Сирський показав мапу, на якій видно територію, котру українські сили контролюють у Курській області
Сирський показав мапу, на якій видно територію, котру українські сили контролюють у Курській області
скріншот

Нагадаємо, міністр оборони Росії Андрій Білоусов оголосив про створення угруповань військ «Білгород», «Курськ» і «Брянськ».

Зокрема, Financial Times повідомила, що нелегітимний президент Росії Володимир Путін почав скеровувати строковиків з усієї країни в Курську область, попри раніше дані обіцянки, що вони не братимуть участі в бойових діях. Це викликало шок серед російського населення.

Як повідомлялося, що українські війська на Курщині мають більш вигідні позиції, ніж російські. Перевагою ЗСУ можна назвати вогневу міць, а також не одну сотню полонених російських строковиків, повідомляє The Times.

Раніше Володимир Путін наказ своїм військовим витіснити українські війська з Курської області, але не знімати сили з ключових ділянок на Донбасі.

До слова, Путін чи не вперше публічно визнав, що у Росії виникли труднощі на фронті. Про це Путін заявив під час зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. 

Читайте також: Путін змінив кадрову політику через події на Курщині – аналіз ISW
Теги: росія ЗСУ війна Олександр Сирський Курщина

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