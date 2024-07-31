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У найближчі місяці НАТО змінить стратегію щодо Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У найближчі місяці НАТО змінить стратегію щодо Росії
Джеймс О'Браєн висловився щодо нової стратегії НАТО
фото із відкритих джерел

О'Брайєн: НАТО створить нову стратегію щодо Росії

НАТО планує створити нову стратегію щодо Росії, повідомив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн. На його думку, дана система зможе об'єднати союзників, щоби далі взаємодіяти з Москвою.

«НАТО найближчими місяцями збирається розробити нову стратегію щодо Росії», – наводить слова дипломата на слуханнях у сенатському комітеті із закордонних справ канал NTD.

Подробиці про документ він не розкрив, проте О'Браєн зазначив, що всі члени НАТО згодні з тим, що «КНР є вирішальним прихильником» РФ у війні проти України.

На початку липня у Вашингтоні відбувся саміт НАТО. Учасники торкалися трьох основних тем. Серед них посилення ролі блоку у координації та фінансовій підтримці України, зміцнення оборони для протидії Росії, розширення партнерських зв'язків з азійськими країнами.

Нагадаємо, понад 500 тис військовослужбовців НАТО перебувають у стані підвищеної готовності з 2014 року, заявила офіційна представниця Північноатлантичного альянсу Фарах Дахлалла.За її словами, організація дотримується плану оборони і трансформує свою діяльність.

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Теги: НАТО саміт росія

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