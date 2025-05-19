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Кремль розкрив плани майбутньої телефонної розмови Путіна і Трампа

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Кремль розкрив плани майбутньої телефонної розмови Путіна і Трампа
Представник Кремля назвав майбутню бесіду глав держав «важливою»
фото: BBC

Кремль анонсував «важливу» телефонну розмову Путіна та Трампа

Представник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що сьогодні, о 17:00 російський диктатор Володимир Путін проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Пєсков назвав майбутню бесіду глав держав «важливою».

За його словами, розмова з Трампом відбудеться з урахуванням підсумків переговорів у Стамбулі. Конкретні деталі переговорів Пєсков не розкрив.

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів розмову з лідерами Італії, Франції та Німеччини, обговоривши війну Росії проти України. Розмова відбулась перед анонсованою розмовою Дональда Трампа та Володимира Путіна. Як зазначив речник Даунінг-стріт, лідери Європи обговорили необхідність безумовного припинення вогню у війні в Україні. Йшлося й про застосування санкцій, якщо Росія не візьме серйозної участі в переговорах про припинення вогню та мир.

Нагадаємо, очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував дзвінок до президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Очікується, що президент США 19 травня проведе о 10:00 (17:00 за київським часом) телефонну розмову із главою Кремля Володимиром Путіним, а пізніше зателефонує президенту України Володимиру Зеленському. Після цього разом із главою нашої держави президент США розмовлятиме із представниками країн-членів НАТО.

Раніше спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що США вдалося скоротити розрив у позиціях між Києвом і Москвою. Він також прогнозує успішний результат майбутньої розмови Трампа з Володимиром Путіним. «Телефонна розмова між Трампом і Путіним буде дуже успішною і дозволить подолати затор, який виник у переговорному процесі», – заявив Віткофф.

До слова, президент України та європейські лідери провели телефонну розмову з президентом США за підсумка переговорів у Туреччині. Президент України Володимир Зеленський, глава Франції Емануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр Британії Кір Стармер та глава уряду Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами президента, політики обговорили зустріч у Стамбулі. Як зазначив лідер нашої держави, Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій.

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Теги: путін Дональд Трамп

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