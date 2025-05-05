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Трамп знову пригрозив анексувати Гренландію

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Трамп знову пригрозив анексувати Гренландію
Трамп: Нам дуже потрібна Гренландія
фото: скріншот з відео

«Нам дуже потрібна Гренландія», – сказав Трамп

Президент Дональд Трамп поновив свою загрозу застосування військової сили для анексії Гренландії, та заявив, що не виключає можливості приєднання самоврядної данської території до складу Сполучених Штатів. Про це він повідомив в інтерв'ю NBC News, пише «Главком».

В цій заяві Трамп наполягає на тому, що острів потрібен США для цілей національної безпеки. «Я не виключаю цього», – сказав він Крістен Велкер з NBC News в інтерв’ю. «Я не кажу, що збираюся це зробити, але я нічого не виключаю».

«Нам дуже потрібна Гренландія», – сказав Трамп. «Гренландія – це дуже невелика група людей, про яку ми подбаємо, будемо плекати їх і все таке. Але це нам потрібно для міжнародної безпеки». Він додав, що сумнівається, що це станеться, але така ймовірність «безумовно» існує.

Трамп неодноразово висловлював зацікавленість у купівлі острова або в захопленні США силою чи економічним примусом, навіть попри те, що союзник НАТО Данія та Гренландія рішуче відкинули цю ідею.

Такий інтерес зумовлений кількома факторами. Гренландія займає унікальне геополітичне положення, розташовуючись між США та Європою, що, за словами експертів, може допомогти відбити будь-який потенційний напад з боку Росії. Вона також розташована вздовж ключового судноплавного шляху та є частиною стратегічно важливого морського регіону , що веде до протоки Гренландія-Ісландія-Сполучене Королівство.

Але експерти також підозрюють, що Трамп приглядається до інших аспектів Гренландії, таких як її скарби природних ресурсів, які можуть стати доступнішими, оскільки зміна клімату тане лід на території. До них належать нафта і газ, а також рідкісноземельні метали, що користуються великим попитом для електромобілів, вітрових турбін та військової техніки.

Відколи Трамп почав озвучувати плани щодо свого президентства у грудні, його бажання анексувати Гренландію викликало питання щодо майбутньої безпеки острова, оскільки США, Росія та Китай змагаються за вплив в Арктиці.

Гренландія – не єдина суверенна територія, на яку Трамп націлився. Президент неодноразово погрожував анексувати Канаду та зробити її «51-м штатом» США, що погіршило відносини між двома давніми союзниками.

Минулого тижня Ліберальна партія Канади здобула перемогу на федеральних виборах , а прем'єр-міністр Марк Карні, скориставшись хвилею антитрампівських настроїв, використав свою переможну промову, щоб заявити, що Канада «ніколи» не поступиться Сполученим Штатам.

Під час інтерв'ю NBC у неділю Трамп заявив, що «дуже малоймовірно», що він застосує військову силу для анексії Канади. «Я не бачу цього щодо Канади. Я просто не бачу цього, мушу бути з вами чесним», – сказав він.

Він додав, що розмовляв телефоном з Карні після його перемоги на виборах, назвавши канадського лідера «дуже хорошою людиною». Трамп привітав Карні, але вони не обговорювали загрозу анексії Канади.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп доручив своїй адміністрації ввести мита на всі фільми, створені за межами США. Їх розмір становитиме 100%.

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Теги: анексія Дональд Трамп Гренландія

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