Європейські лідери зідзвонилися перед розмовою Трампа з Путіним

Політики обговорили каральні заходи, якщо Росія відмовиться брати участь в переговорах про припинення вогню

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів розмову з лідерами Італії, Франції та Німеччини, обговоривши війну Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Розмова відбулась перед анонсованою розмовою Дональда Трампа та Володимира Путіна. Як зазначив речник Даунінг-стріт, лідери Європи обговорили необхідність безумовного припинення вогню у війні в Україні. Йшлося й про застосування санкцій, якщо Росія не візьме серйозної участі в переговорах про припинення вогню та мир.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін має показати, що він хоче миру, прийнявши 30-денне безумовне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом і підтримане Україною та Європою. Тим часом міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі звинуватив Москву у заплутуванні інформації після того, як переговори між Україною та Росією щодо можливого припинення вогню завершилися менш ніж за дві години.

Нагадаємо, очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував дзвінок до президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Очікується, що президент США 19 травня проведе о 10:00 (17:00 за київським часом) телефонну розмову із главою Кремля Володимиром Путіним, а пізніше зателефонує президенту України Володимиру Зеленському. Після цього разом із главою нашої держави президент США розмовлятиме із представниками країн-членів НАТО.

Раніше спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що США вдалося скоротити розрив у позиціях між Києвом і Москвою. Він також прогнозує успішний результат майбутньої розмови Трампа з Володимиром Путіним. «Телефонна розмова між Трампом і Путіним буде дуже успішною і дозволить подолати затор, який виник у переговорному процесі», – заявив Віткофф.

До слова, президент України та європейські лідери провели телефонну розмову з президентом США за підсумка переговорів у Туреччині. Президент України Володимир Зеленський, глава Франції Емануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр Британії Кір Стармер та глава уряду Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами президента, політики обговорили зустріч у Стамбулі. Як зазначив лідер нашої держави, Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій.