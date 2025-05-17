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Трамп зателефонує Путіну та Зеленському: названо дату

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Трамп зателефонує Путіну та Зеленському: названо дату
фото з відкритих джерел

Розмова Трампа з Зеленським та Путіним відбудеться 19 травня

Очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував дзвінок до президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

Попередньо, дзвінок до Путіна відбудеться 19 травня о 10:00. А після цього буде розмова з Зеленським.

Трамп хоче обговорити «припинення кровопролиття, внаслідок якого щотижня гинуть у середньому понад 5000 російських та українських військовослужбовців».

«Сподіваюсь, припинення вогню відбудеться вже післязавтра. Божого нам усім благословення», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Стамбулі, палаці Долмабахче, завершилися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Участь у перемовинах взяли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Пізніше до перемовин приєднався спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Згодом стартували переговори України та Росії. Українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолив міністр оборони Рустем Умєров. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян для переговорів про мир схожий на бутафорський».

За словами президента, переговори все ж відбулися з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання української делегації – досягти перших кроків для припинення війни. В української делегації є мандат для ведення переговорів.

Як відомо, Російська Федерація на переговорах висунула вимоги, які є «нереалістичними і виходять далеко за рамки того, що коли-небудь обговорювалося». Джерело в дипломатичних колах України повідомило журналістам, що деякі з вимог РФ включають виведення українських військ з «її території» як умову припинення вогню.

Москва почала вимагати виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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Теги: путін президент Володимир Зеленський Дональд Трамп переговори

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