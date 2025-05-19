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Трамп вислухав Макрона перед розмовами з Зеленським та Путіним

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп вислухав Макрона перед розмовами з Зеленським та Путіним
Туск, Зеленський, Макрон, Стармер та Мерц говорили з Трампом 17 травня
фото: x.com/emmanuelmacron

Сьогодні, 19 травня має відбутись телефонна розмова Трампа з Путіним, а згодом Трамп подзвонить Зеленському

Президент Франції провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це Макрон повідомив у соціальній мережі, передає «Главком».

Французький лідер повідомив, що розмовляв з Трампом, прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єр-міністеркою Італії Джоржею Мелоні.

Макрон не уточнив чи це була спільна розмова всіх політиків, чи проводились дзвінки з кожним окремо. 

Проте у підсумку повідомив, що диктатор Путін, ймовірно, в розмові з Трампом чи після неї, має показати своє прагнення до миру.

Трамп вислухав Макрона перед розмовами з Зеленським та Путіним фото 1

«Президент Путін має показати, що він хоче миру, погодившись на 30-денне безумовне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом і підтримане Україною та Європою», – написав Макрон.

До слова, Мерц ще раніше повідомив, що він, разом із лідерами Великої Британії, Франції та Польщі, планує обговорити з Трампом ситуацію перед його розмовою з Путіним.

Зауважимо, що очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував дзвінок до президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Попередньо, дзвінок до Путіна відбудеться 19 травня о 10:00. А після цього буде розмова з Зеленським.

Нагадаємо, спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що США вдалося скоротити розрив у позиціях між Києвом і Москвою. Він також прогнозує успішний результат майбутньої розмови Трампа з Володимиром Путіним, яка запланована на 19 травня.

«Телефонна розмова між Трампом і Путіним буде дуже успішною і дозволить подолати затор, який виник у переговорному процесі», – заявив Віткофф.

Окрім цього, президент України та європейські лідери провели телефонну розмову з президентом США за підсумка переговорів у Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський, глава Франції Емануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр Британії Кір Стармер та глава уряду Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами президента, політики обговорили зустріч у Стамбулі. Як зазначив лідер нашої держави, Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій.

«Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі, хто допомагає» – каже він.

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Теги: Еммануель Макрон Кір Стармер Стів Віткофф Фрідріх Мерц Дональд Туск Володимир Зеленський Дональд Трамп

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