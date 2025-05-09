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Друзі Путіна. Військові 13 країн взяли участь у параді на Красній площі (список)

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Друзі Путіна. Військові 13 країн взяли участь у параді на Красній площі (список)
У параді в Москві 2025 року взяли участь військовослужбовці з 13 країн
колаж: glavcom.ua

Військова участь іноземних держав у параді Перемоги в Москві 2025 року показує геополітичний стан країн-прихильників диктаторського режиму та війни

Московський військовий парад, який щорічно відбувається 9 травня на Красній площі, розкриває прихильність інших держав до диктатора Володимира Путіна та його геополітичних поглядів. Про військових з інших країн, які взяли участь у параді Путіна розповідає «Главком».

Участь іноземних військових у цьому параді відбувається на тлі численних звинувачень Росії у воєнних злочинах та порушеннях міжнародного права. Сам факт присутності військових контингентів з інших країн на параді, організованому державою-агресором, є досить красномовним. Присутність колишніх радянських республік підкреслює «особливу історію» їхніх відносин із Росією, а участь інших країн - маркер прихильності поглядів кремлівського диктатора. 

Іноземні військові контингенти на Красній площі

У параді в Москві 2025 року взяли участь військовослужбовці з 13 країн, а саме: Азербайджан, Білорусь, Китай, Єгипет, Лаос, Казахстан, Киргизстан, Монголія, М'янма, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан та В'єтнам.

Склад цієї групи держав демонструє чітку закономірність: значна представленість колишніх радянських республік (Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан) поряд із країнами, які підтримують давні партнерські або стратегічні інтереси з Росією (Китай, Єгипет, Лаос, Монголія, М'янма, В'єтнам).

Китай

Друзі Путіна. Військові 13 країн взяли участь у параді на Красній площі (список) фото 1
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Єгипет

Друзі Путіна. Військові 13 країн взяли участь у параді на Красній площі (список) фото 2
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В'єтнам

Друзі Путіна. Військові 13 країн взяли участь у параді на Красній площі (список) фото 3
скріншот

Монголія

Друзі Путіна. Військові 13 країн взяли участь у параді на Красній площі (список) фото 4
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Азербайджан

Друзі Путіна. Військові 13 країн взяли участь у параді на Красній площі (список) фото 5
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Білорусь

Друзі Путіна. Військові 13 країн взяли участь у параді на Красній площі (список) фото 6
скріншот

Лаос

Друзі Путіна. Військові 13 країн взяли участь у параді на Красній площі (список) фото 7
скріншот

Казахстан

Друзі Путіна. Військові 13 країн взяли участь у параді на Красній площі (список) фото 8
Фото: Міноборони Казахстану

Киргизстан

Друзі Путіна. Військові 13 країн взяли участь у параді на Красній площі (список) фото 9
скріншот

М'янма

Друзі Путіна. Військові 13 країн взяли участь у параді на Красній площі (список) фото 10
скріншот

Таджикистан

Друзі Путіна. Військові 13 країн взяли участь у параді на Красній площі (список) фото 11
скріншот

Туркменістан

Друзі Путіна. Військові 13 країн взяли участь у параді на Красній площі (список) фото 12
скріншот

Узбекистан

Друзі Путіна. Військові 13 країн взяли участь у параді на Красній площі (список) фото 13
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Чому ці країни марширували в Москві?

Рішення цих 13 країн направити своїх військовослужбовців для участі у параді світова спільнота розцінює як свідомий геополітичний сигнал. Їхня присутність поряд із російськими військами свідчить про підтримку та зв’язки країн з Москвою в той час, коли багато західних країн активно намагаються її ізолювати.

Виразна участь Китаю, як зі значним військовим контингентом, так і з присутністю президента Сі Цзіньпіна також підкреслює зв’язки між країнами.

Значна представленість колишніх радянських республік серед країн-учасниць підкреслює незмінний вплив, який Росія зберігає у своїй традиційній сфері впливу. Ці країни часто мають глибоко вкорінені історичні, економічні та безпекові зв'язки з Росією, і їхня військова участь може розглядатися як продовження цих усталених відносин.

Для таких країн, як В'єтнам, Монголія та Єгипет, участь у параді в Москві є послідовною зовнішньополітичною позицією та відданістю цим усталеним альянсам. Деякі країни-учасниці також можуть прагнути отримати конкретні вигоди від своїх відносин з Росією, такі як співпраця у сфері оборони, вигідні економічні угоди або доступ до енергетичних ресурсів. Їхня присутність на параді може бути жестом, спрямованим на зміцнення цих двосторонніх зв'язків.

Збіг історичних зв'язків, стратегічних узгоджень та спільного бачення світу, ймовірно, лежить в основі рішення цих 13 країн взяти військову участь у московському параді. Конкретні мотиви кожної країни можуть відрізнятися.

Як відомо, президент Зеленський раніше застерігав іноземних лідерів від відвідування цього заходу, посилаючись на нестабільну безпекову ситуацію та потенційні російські провокації.

«Наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня: ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Тому що ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дати. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки: і підпали, і підриви, і тощо. А потім звинувачувати нас. Я вважаю, як президент, і сказав про це міністру закордонних справ, що ми повинні людям, які до нас звертаються, казати: «Ми не рекомендуємо вам з точки зору (безпеки – ред.) відвідувати РФ. А якщо ви це робите – не запитуйте нас. Це ваше особисте рішення», – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Переважна більшість західних країн, особливо ті, що входять до Європейського Союзу та Північної Америки, бойкотували московський парад Перемоги, відображаючи своє рішуче несхвалення дій Росії в Україні. Країни Балтії (Естонія, Латвія та Литва) вжили конкретних заходів, щоб запобігти візиту деяких європейських лідерів, таких як прем'єр-міністр Словаччини та президент Сербії, закривши свій повітряний простір, посилаючись на міркування національної безпеки. Незважаючи на це широке несхвалення, присутність прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та президента Сербії Александара Вучича як єдиних європейських лідерів на параді підкреслює складні та іноді розбіжні зовнішньополітичні позиції в Європі.

Нагадаємо, Російський диктатор Володимир Путін запросив на своє свято багатьох соратників, однак деякі з них відмовилися від участі в параді.

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Теги: путін парад Москва

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