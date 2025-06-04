Маск назвав головний законопроєкт Трампа «огидною гидотою»

Новий законопроєкт про витрати Конгресу критикують через ризик збільшення дефіциту державного бюджету

Колишній очільник Департаменту ефективності уряду (DOGE), мільярдер Ілон Маск розкритикував законопроєкт президента США Дональда Трампа про податки й витрати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Маска.

«Вибач, але я просто більше не можу цього терпіти. Цей величезний, обурливий, переповнений свининою законопроєкт про витрати Конгресу – це огидна гидота. Ганьба тим, хто за це проголосував: ви знаєте, що вчинили неправильно. Ви це знаєте», – написав він.

Слово «Свинина» тут вжите не буквально. Так називають бюджетні витрати, пролобійовані політиками в інтересах будь-яких вузьких груп виборців, бізнесменів або самих політиків. Пізніше Маск додав у соцмережах: «Це значно збільшить і без того гігантський дефіцит бюджету до $2,5 трлн доларів і обтяжить громадян Америки непосильним боргом».

Axios зазначає, що новий законопроєкт про витрати Конгресу критикували через ризик збільшення дефіциту державного бюджету, аргументуючи це тим, що прогнози не враховують високих темпів економічного зростання, які можуть бути спричинені податковими пільгами. Очікується, що дефіцит бюджету сягне від $2,3 до 5 трлн упродовж наступних десяти років.

Закон передбачає нові витрати на охорону кордонів і військо, які республіканці намагаються компенсувати скороченням витрат на програму медичного страхування Medicaid, продовольчі талони та податкові пільги на зелену енергію.

Водночас прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що це не вплине на позицію Трампа щодо закону. Тим часом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Ілон Маск «страшенно помиляється».

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск не вперше критикує податковий законопроєкт Трампа. Він зауважував, що документ «підриває» роботу, виконану його урядовою командою зі скорочення витрат.

Палата представників США у травні з мінімальною перевагою, лише в один голос, підтримала законопроєкт, що став першим значущим законодавчим досягненням другого президентського терміну Дональда Трампа. Наступним етапом стане розгляд документа в Сенаті.

Як писала FT, президент тиснув на деяких республіканців, які вагалися щодо участі в голосуванні, наполягаючи на підтримці того, що він назвав «великим і прекрасним законопроєктом». Трамп також заявив, що це «можливо, найважливіший законодавчий акт в історії нашої країни»

Як відомо, Ілон Маск вирішив відступити від політичної діяльності, розчарувавшись у її результативності. За інформацією Washington Post, мільярдер також зазнав особистих втрат, що могло посилити його бажання зосередитися на інших сферах. Раніше Ілон Маск майже зник із публічного простору у США, а президент Дональд Трамп не згадував про нього впродовж останнього місяця.