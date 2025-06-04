Які стосунки зараз у Трампа і Маска: аналіз Axios

Маск пішов з Білого дому, але продовжує бути близьким до Трампа

Маск і Трамп залишаються союзниками, попри розбіжності





Американський мільярдер Ілон Маск і президент США Дональд Трамп залишаються друзями та союзниками на тлі критики підприємця на адресу законопроєкту лідера країни про скорочення федеральних витрат, проте Трамп розсерджений «саботажем» Маска в соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал Axios.

У вівторок Маск, який раніше очолював Департамент ефективності уряду (DOGE), розкритикував законопроєкт президента США Дональда Трампа про податки й витрати. Про це він написав на своїй сторінці в Х.

«Вибач, але я просто більше не можу цього терпіти. Цей величезний, обурливий, переповнений свининою законопроєкт про витрати Конгресу – це огидна гидота. Ганьба тим, хто за це проголосував: ви знаєте, що вчинили неправильно. Ви це знаєте», – написав Маск.

Проте такі вислови не вплинуть на стосунки Трампа і Маска. «Маск і Трамп залишаються друзями та союзниками. Трамп був дещо розсерджений саботажем мільярдера у соціальних мережах», – пише Axios.

За даними порталу, різка критика Маски на адресу бюджетного проєкту Трампа «приголомшила» команду президента.

Як повідомили порталу джерела, Маск розкритикував на законопроєкт Трампа, ймовірно, після чотирьох переломних моментів. По-перше, пише Axios, проєкт передбачає скорочення податкової субсидії на електромобілі, який допомагає автовиробникам, зокрема компанії Tesla. По-друге, за даними порталу, працюючи в Білому домі як «спеціальний держслужбовець», Маск обговорював можливість залишитися на цій посаді через 130 днів, проте зрештою чиновники адміністрації заявили, що він не може продовжувати працювати на цій посаді.

Третім важливим моментом стало те, що Маск хотів, щоб Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) використало його супутникову систему Starlink для управління національним повітряним рухом, але адміністрація стала проти цього.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск не вперше критикує податковий законопроєкт Трампа. Він зауважував, що документ «підриває» роботу, виконану його урядовою командою зі скорочення витрат.

Як відомо, Ілон Маск вирішив відступити від політичної діяльності, розчарувавшись у її результативності. За інформацією Washington Post, мільярдер також зазнав особистих втрат, що могло посилити його бажання зосередитися на інших сферах. Раніше Ілон Маск майже зник із публічного простору у США, а президент Дональд Трамп не згадував про нього впродовж останнього місяця.