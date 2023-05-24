У Німеччині бракує розвідників: названо неочікувану причину

Потенційні претенденти у розвідники не хочуть розлучатися з особистими телефонами, як вимагають правила безпеки

У німецькій розвідці спостерігається кадровий голод, і на це є низка важливих причин. Про це заявив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, пише агенція Reuters.

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Зазначається, що спецслужбам Німеччини стає все складніше набирати персонал після пандемії коронавірусу, оскільки потенційні співробітники вимагають переходу на віддалений режим роботи та відмовляються розлучатися зі смартфонами.

Каль зазначив: «Знайти достатню кількість персоналу для BND стає проблемою, відомство зазнає кадрового голоду. Як наслідок – скорочення кількості працівників: попереднє покоління співробітників розвідки, які народилися у 1950-1960-ті роки, які називають періодом бебі-буму, вже наближається до виходу на пенсію».

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«Ми не можемо запропонувати певні умови, які сьогодні після пандемії вважаються само собою зрозумілими... Віддалена робота в BND практично неможлива з міркувань безпеки, а вимога не брати з собою мобільний телефон на роботу – це дуже важко для молодих претендентів»», – заявив Каль.

За даними із сайту відомства, зараз у німецькій розвідці працює 6500 співробітників. BND було засноване в 1956 році в тоді ще Західній Німеччині. Після возз'єднання ФРН та НДР у 1989 році BND продовжила свою діяльність.

Інші спецслужби світу, на відміну німецьких колег, пропонують більш орієнтовані постпандемійну реальність умови праці. Так, MI6, розвідувальне агентство Великої Британії, повідомляє на своєму веб-сайті, що пропонує гнучкий графік, щоб співробітники могли дотримуватися балансу між роботою та домом. Американське ЦРУ згадує, що має «кілька робочих груп», які вивчають можливість надати віддалену роботу.

Нагадаємо, раніше глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що позиції російського диктатора Володимира Путіна, як і раніше, міцні, і розбіжності в країні щодо війни в Україні не загрожують його перебуванню при владі. Про це раніше заявив глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль.

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«Незважаючи на окремі випадки висловлювання критики, наприклад щодо поставок боєприпасів, немає жодних ознак того, що режим починає хитатися або розвалюється. Ми не бачимо жодних тріщин у системі Путіна», – сказав він.

Каль вважає, що Росія здатна на довгу війну, оскільки має в своєму розпорядженні достатні запаси зброї і може залучити додаткові людські ресурси у вигляді мобілізованих і добровольців.

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