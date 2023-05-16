Головна Країна Політика
search button user button menu button

РФ «привітала» спецпредставника Китаю: Банкова відреагувала на нічний обстріл України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ «привітала» спецпредставника Китаю: Банкова відреагувала на нічний обстріл України
Цієї ночі росіяни випустили по Києву балістичні та крилаті ракети, а також ударні дрони
фото ілюстративне

Михайло Подоляк: «Крилато вітаємо «миротворчу» місію спеціального представника КНР у Києві»

Нічною атакою на Україну Росія «привітала» спецпредставника Китаю у столиці. Таким чином радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував нічну ракетну атаку російських ракет та дронів на Київ.

Подоляк нагадав, що цієї ночі росіяни випустили по Києву балістичні та крилаті ракети, а також ударні дрони. Радник нагадав, що це вже восьма масована атака росіян у травні.

«Балістика+крилаті+дроні. Восьма травнева спроба «клану Путіна» масштабно атакувати Київ… І такий знущальний сміх із російським акцентом за кадром: «Правильно, не потрібна Україні авіація та далекобійні ракети. Нам же легше їх кошмарити»… І трохи згодом: «Крилато вітаємо «миротворчу» місію спеціального представника КНР у Києві», – покепкував Подоляк у Твіттер.

Нагадаємо, цього тижня Україну відвідає експосол КНР в Росії, а нині спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей з метою «сприяння мирним переговорам». Поїздка спецпредставника розпочнеться 15 травня – він відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію.

Речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь під час брифінгу для преси заявив, що «візит китайських представників до відповідних країн є ще одним проявом прихильності Китаю переконувати і сприяти переговорам, повністю демонструючи, що Китай твердо стоїть на боці миру».

Як повідомлялося, близько 03:30 16 травня російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування: усі повітряні цілі збили сили ППО.

Із шести літаків МіГ-31К росіяни випустили шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», девʼять крилатих ракет «Калібр» – із кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»). Усі 18 повітряних цілей знищено силами та засобами ППО.

 

Теги: росія авіація Китай обстріл радник Михайло Подоляк росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами дипломата, окупаційна армія нібито не завдає цілеспрямованих ударів по мирному населенню
Росія не воює із мирним населенням: Небензя збрехав на Радбезі ООН (відео)
Сьогодні, 09:25
У день так званої атаки на Кремль росіяни обстріляли мирних жителів Херсона
Атака на Кремль. Білий дім оцінив, чи може Путін завдати удару у відповідь
5 травня, 09:38
До 1 червня в уряду США можуть закінчитися кошти
Розвідка США попереджає, що Китай і РФ скористаються дефолтом Штатів
5 травня, 06:22
РФ вислала понад 20 співробітників посольства ФРН у відповідь на висилку російських дипломатів
Із Росії виїхали німецькі дипломати
2 травня, 06:35
Окупанти зазнали величезних втрат
Висока смертність окупантів. Більше половини вмирає від банальної причини
1 травня, 19:02
Сі Цзіньпін
Китай нам не друг, але повчитися у нього варто
27 квiтня, 11:00
Випробування проводилось на швидкості 623 км/год за звичайних атмосферних умов
У Китаї успішно пройшов випробування надшвидкісний потяг на магнітній підвісці (відео)
25 квiтня, 12:00
Україна відновила експорт зерна через Польщу, СБУ затримала ексрозвідника Червінського. Головне за 24 квітня
Україна відновила експорт зерна через Польщу, СБУ затримала ексрозвідника Червінського. Головне за 24 квітня
24 квiтня, 21:14
До Скадовська прибули 300 в’язнів з РФ
Росія перекидає частину бойових підрозділів зі Скадовська до Криму – Генштаб
21 квiтня, 20:39

Політика

РФ «привітала» спецпредставника Китаю: Банкова відреагувала на нічний обстріл України
РФ «привітала» спецпредставника Китаю: Банкова відреагувала на нічний обстріл України
Фінансування забороненої ОПЗЖ: виявлено махінації з коштами
Фінансування забороненої ОПЗЖ: виявлено махінації з коштами
Підсанкційний бізнесмен Фукс отримав підозру
Підсанкційний бізнесмен Фукс отримав підозру
Деокупація Донеччини і Луганщини: уряд схвалив постанову про першочергові кроки
Деокупація Донеччини і Луганщини: уряд схвалив постанову про першочергові кроки
Зеленський повідомив хороші новини з європейського турне (відео)
Зеленський повідомив хороші новини з європейського турне (відео)
Судді проігнорували клопотання про взяття на поруки полковника Червінського – нардеп
Судді проігнорували клопотання про взяття на поруки полковника Червінського – нардеп

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
«Там істерика». Повітряні сили прокоментували авіатрощу в Брянській області
17K
У Києві чути вибухи
15K
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
11K
У Москві пролунав вибух, у небо здійнявся чорний дим (відео)
6396
Вибухи в Києві. Влада повідомила подробиці (оновлено)
5894
У Солом’янському районі столиці внаслідок ворожої атаки є постраждалі

Новини

Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Сьогодні, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Вчора, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Вчора, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Вчора, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Вчора, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Вчора, 00:44

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту