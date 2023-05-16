РФ «привітала» спецпредставника Китаю: Банкова відреагувала на нічний обстріл України

Цієї ночі росіяни випустили по Києву балістичні та крилаті ракети, а також ударні дрони

Михайло Подоляк: «Крилато вітаємо «миротворчу» місію спеціального представника КНР у Києві»

Нічною атакою на Україну Росія «привітала» спецпредставника Китаю у столиці. Таким чином радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував нічну ракетну атаку російських ракет та дронів на Київ.

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Подоляк нагадав, що цієї ночі росіяни випустили по Києву балістичні та крилаті ракети, а також ударні дрони. Радник нагадав, що це вже восьма масована атака росіян у травні.

«Балістика+крилаті+дроні. Восьма травнева спроба «клану Путіна» масштабно атакувати Київ… І такий знущальний сміх із російським акцентом за кадром: «Правильно, не потрібна Україні авіація та далекобійні ракети. Нам же легше їх кошмарити»… І трохи згодом: «Крилато вітаємо «миротворчу» місію спеціального представника КНР у Києві», – покепкував Подоляк у Твіттер.

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Нагадаємо, цього тижня Україну відвідає експосол КНР в Росії, а нині спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей з метою «сприяння мирним переговорам». Поїздка спецпредставника розпочнеться 15 травня – він відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію.

Речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь під час брифінгу для преси заявив, що «візит китайських представників до відповідних країн є ще одним проявом прихильності Китаю переконувати і сприяти переговорам, повністю демонструючи, що Китай твердо стоїть на боці миру».

Як повідомлялося, близько 03:30 16 травня російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування: усі повітряні цілі збили сили ППО.

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Із шести літаків МіГ-31К росіяни випустили шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», девʼять крилатих ракет «Калібр» – із кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»). Усі 18 повітряних цілей знищено силами та засобами ППО.