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«Ми отримаємо втрачене покоління». Лісовий пояснив, чому важливо відновити офлайн навчання

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Ми отримаємо втрачене покоління». Лісовий пояснив, чому важливо відновити офлайн навчання
За три роки дистанційного навчання українська освіта зазнала певних втрат та розривів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Перебуваючи в середовищі однолітків, діти формують необхідні соціальні навички

Якщо українські учні не вийдуть на очні заняття, то якість української освіти значно впаде. Про це в інтерв’ю «Лівому берегу» заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

«Ризик великий. Треба виходити в офлайн. Безумовно, є галузі, в яких просто неможливо надати якісну освіту онлайн: інженерія, медицина… Усе те, що потребує практики, лабораторії, експериментів. Є й інша складова – психоемоційний розвиток, соціальний розвиток, спільнота», – сказав Лісовий.

За словами міністра, це важливо не лише для школярів, а й для студентів.

«Звідки всі наші друзі? В основному з університету. Там формуються спільноти, ідентичність особистості, укорінюється система взаємодії, відточуються всі м'які навички. Ще до того, як став міністром, боявся, що ми одержимо втрачене покоління. Ця молодь дуже багато втратила. Півтора року в COVID, потім півтора року у війні. Три роки вони не бачили спільнот. Підліткова самотність катастрофічна», – пояснив міністр.

Лісовий зазначив, що те, що зараз відбувається із сучасною освітою, однозначно матиме вплив на впевненість учнів в собі, на їх комунікативних здібностях, на вмінні працювати в команді, на вмінні вирішувати конфлікти, на власне емоційну структуру особистості.

«Ця молодь, боюся, може бути менш конкурентоспроможною, ніж ті люди, які пройшли всі горнила соціальної взаємодії в школі, університеті, позашкільній освіті», – наголосив міністр.

За три роки дистанційного навчання українська шкільна освіта зазнала втрат і розривів. МОН намагатиметься компенсувати це, але важливо, щоб у цьому були активними і школа, і позашкільна освіта.

Нагадаємо, що перший освітній омбудсмен України Сергій Горбачов розповів, яким дітям не підходить дистанційне навчання. 

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Теги: Оксен Лісовий навчання школа освіта

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