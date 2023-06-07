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Німеччина передасть Україні бойові машини піхоти Marder

Діана Гасюк
glavcom.ua
Німеччина передасть Україні бойові машини піхоти Marder
Бойова машина піхоти Marder
фото з відкритих джерел

БМП мають доставити в Україну до кінця липня

Концерн Rheinmetall отримав від Міністерства оборони Німеччини замовлення на підготовку до відправлення Україні 20 бойових машин піхоти Marder. Про це інформує видання RND.

Повідомляється, що БМП мають доставити в Україну до кінця липня.

Концерн Rheinmetall модернізує для України старі танки, які використовуються на фронті, пише видання.

Зазначається, що наразі Україні вже поставлено 40 Marder: 20 – зі складу Rheinmetall, і ще 20 – зі складів Бундесверу. 

До кінця липня також планується відправити Україні першу партію з 10 тис. боєприпасів калібру 35 мм для зенітної самохідної установки Gepard, повідомляє RND. Загалом Rheinmetall має контракт на поставку 300 тис. боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що з Вроцлава до України відправили карети швидкої допомоги та вантажівку з гуманітарною допомогою.

Також Австралія, Сполучені Штати Америки та Україна ведуть переговори про можливе постачання Києву американських винищувачів F/A-18.

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Теги: Німеччина машини танки

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