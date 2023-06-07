Німеччина передасть Україні бойові машини піхоти Marder

БМП мають доставити в Україну до кінця липня

Концерн Rheinmetall отримав від Міністерства оборони Німеччини замовлення на підготовку до відправлення Україні 20 бойових машин піхоти Marder. Про це інформує видання RND.

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Повідомляється, що БМП мають доставити в Україну до кінця липня.

Концерн Rheinmetall модернізує для України старі танки, які використовуються на фронті, пише видання.

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Зазначається, що наразі Україні вже поставлено 40 Marder: 20 – зі складу Rheinmetall, і ще 20 – зі складів Бундесверу.

До кінця липня також планується відправити Україні першу партію з 10 тис. боєприпасів калібру 35 мм для зенітної самохідної установки Gepard, повідомляє RND. Загалом Rheinmetall має контракт на поставку 300 тис. боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що з Вроцлава до України відправили карети швидкої допомоги та вантажівку з гуманітарною допомогою.

Також Австралія, Сполучені Штати Америки та Україна ведуть переговори про можливе постачання Києву американських винищувачів F/A-18.