Україна має виграти і війну, і мир – Дерек Мітчелл

За словами Мітчелла, українці сприймають демократію «як систему, яка може дати стабільність»

Президент НДІ наголосив, що демократія та демократичний розвиток не мають сповільнюватись під час війни

Україна повинна не тільки виграти війну, яку розпочала Росія, але й впевнитись, що вигравши війну, вона виграє і мир. Про це сказав президент Національного демократичного інституту (НДІ) Дерек Мітчелл у спеціальному відеозверненні до учасників 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму, організованого фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ваша перемога має колосальне значення, адже в 21 столітті Україна перебуває на передовій у боротьбі за захист демократії від нападу світових автократів», – сказав Мітчелл.

Дерек Мітчелл зазначив, що українці сприймають демократію «як систему, яка може дати стабільність, розвиток, єднання та захист національного суверенітету та особистої гідності, яких вони прагнуть».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президент НДІ наголосив, що демократія та демократичний розвиток не мають сповільнюватись під час війни, а проведені з 2014 року реформи вже принесли свої результати.

Зокрема, Мітчелл відзначив реформу децентралізації, яка дозволила місцевій владі швидко реагувати на виклики після початку війни, а також антикорупційну реформу, яка допомогла «нівелювати занепокоєння Заходу щодо військової та фінансової підтримки України».

«Коли після перемоги за підтримки міжнародних партнерів ви розпочнете процес відбудови вашої країни, він має ґрунтуватись на демократичних принципах, щоб забезпечити тривалий мир. Ми всі у вічному боргу перед вами і, як активні союзники, ми продовжуватимемо стояти з вами пліч-о-пліч в досягненні перемоги демократії не лише для України, але й для всього світу», – резюмував Дерек Мітчелл.

Нагадаємо, 25-26 травня проходить 15-й щорічний Київський безпековий форум (КБФ) «За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO» за участі відомих міжнародних діячів. На форумі, зокрема, була сформована Рада Безпеки КБФ і ухвалено позиційний документ з рекомендаціями до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, сьогодні о 10:00 у столиці стартував другий день роботи 15-го щорічного Київського безпекового форуму, організованого фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну»