Російські пропагандисти у Стамбулі грубо намагалися прорватися до Умєрова

У Стамбул приїхало чимало російських пропагандистів

Російські пропагандисти у Стамбулі влаштували штовханину, намагаючись прорватися до очільника української делегації на перемовинах із російською стороною про припинення – міністра оборони Рустема Умєрова. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднила журналістка «Новини.Live» Галина Остаповець.

Охороні довелося щільно оточити Умєрова, аби убезпечити його від натовпу журналістів із РФ. Сам міністр за тим, що відбувається, спостерігав спокійно.

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Галина Остаповець зауважила, що у Стамбулі зібралося чимало російських пропагандистів.

Раніше секретар Держдепу Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що для досягнення прогресу у мирному врегулюванні в Україні необхідно зустрітися Дональду Трампу та диктатору Росії Володимиру Путіну.

В останньому інтерв'ю для Fox New Трамп заявив, що має добрі відносини з російським диктатором Володимиром Путіним, і ладен швидко закінчити війну в Україні, але підкреслив, що для цього треба провести прямі переговори з очільником Кремля.

«Я завжди вважав, що без мене її не може бути, бо жодної угоди не буде. Є багато ненависті з обох сторін. Але я маю дуже добрі відносини з Путіним. Думаю, ми досягнемо домовленості. Ми повинні зустрітись. І, гадаю, ми це скоро заплануємо», – заявив Трамп.

Серед іншого, Трамп сказав, що Путін «не виглядає добре» і «втомився від усього цього». Водночас президент США натякнув, що має власний підхід до тиску на Росію і міг би досягти кращих результатів через особистий авторитет та прямі переговори.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, глава Франції Емануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр Британії Кір Стармер та глава уряду Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами президента, політики обговорили зустріч у Стамбулі. Як зазначив лідер нашої держави, Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій.

Як відомо, українська та російська делегації завершили переговори про припинення вогню. Як зазначив міністр оборони та глава української делегації Рустем Умєров, посадовці під час зустрічі обговорювали можливість обміну у форматі «1000 на 1000». За його словами, це станеться «найближчим часом», проте точну дату він не озвучив. «Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її», – сказав Умєров.

Крім того, делегації готують зустріч на рівні очільників країн: президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.