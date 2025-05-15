Ось так «прекрасно» закінчуються вояжі Віктоффа до Москви
Як Трамп, обіцяючи завершити війну, насправді її продовжив
Насправді, на момент обрання Трампа, бункерний психопат, мабуть, реально розмірковував над тим, щоб згорнути війну. Принаймні, на деякий час. Ситуація у нього в економіці не найкраща, все якось явно йде не так, як очікувалося.
І тут прийшов Трамп, починаючи нахвалювати його, обіцяючи зняти санкції, посилаючи делегації обійматися з молодшими упирями із причету бункерного психопата. Говорив з ним по телефону, називав другом, обіцяв задовольнити низку його вимог.
З точки зору Трампа, він «протягував руку» та робив «дуже щедру пропозицію», яку бункерний психопат мав прийняти. Бо за нею йшли перезавантаження відносин, спільний бізнес, і дуже багато грошей. Але для самого бункерного психопата все виглядало не так. Сам він знає, що він – вбивця, терорист і міжнародний злочинець. І якщо вже з НИМ так рвуться дружити, значить в опонентів все дуже і дуже погано, вони дуже і дуже слабкі. Тому з ними не треба домовлятися. Треба всіх добивати, поки є така нагода.
Тому на наших очах він все більше і більше нахабнів, і, зрештою, відкрито направив усі ці «переговори» за відомою адресою. Навіщо йому переговори? Він майже усіх пареміг, а головний ворог, США, і так капітулювали без бою. Тепер він «усім покаже». Включно з НАТО. На території НАТО.
От так прекрасно завершуються вояжі різних Віткофів, який у майбутньому можна буде брати для ілюстрації статей під назвою «некомпетентність».
Завершення війни по-трампівськи реально розтягує війну у часі. І, можливо, виводить її через невеликий проміжок часу на абсолютно інший рівень. Нахабність бункерного показує: він все уже вирішив, і буде бити прямо по «західному ворогу». Поки цей ворог, на його думку, максимально слабкий.
Читайте також:
- Ось навіщо Путіну був потрібен Стамбул
- Путін дочекався, доки Зеленський сяде в літак, і...
- Путіністи у спортивних костюмах. Список фанатів війни, які прориваються на Олімпіаду
- Інтернаціональний легіон Путіна. Громадяни яких країн підняли зброю проти України (список)
- Гуртом і Путіна легше... Чи допоможе Китай вгамувати Росію?
Коментарі — 0