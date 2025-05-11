«Україна готова». Зеленський відповів на пропозицію Путіна

Україна очікує, що Росія підтвердить припинення вогню

Росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Це хороший знак. Так відреагував президент України Володимир Зеленський на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна провести переговори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

Глава української держави наголосив, що найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню.

«Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню. Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора Путін виступив зі зверненням. Промову він почав звинувачувати Україну у порушенні перемир'я. За його словами, Росія неодноразово виступала за ініціативу припинення вогню, але Київ порушував мораторій на удари по енергетичних об'єктах, не дотримувалось і Великодне перемир'я.

Диктатор заявив, що за ці три дня перемир'я було здійснено 5 цілеспрямованих спроб нападу на російський державний кордон.

Путін сказав, що Росія виступає за мир та додав, що саме Україна припинила переговори у 2022 році. Президент Росії заявив, що пропонує продовжити прямі переговори у Стамбулі, у четвер, 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі «Коаліції рішучих» заявив, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції.