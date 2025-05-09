Головна Світ Політика
search button user button menu button

США і ЄС готують пропозицію оголошення 30-денного «припинення вогню» в Україні – медіа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
США і ЄС готують пропозицію оголошення 30-денного «припинення вогню» в Україні – медіа
Журналісти повідомили, що політичні та технічні переговори між Європою та США активізувалися з минулого тижня
фото: Aurelien Morissard / Associated Press

Передбачається, що в разі відхилення Росією цієї пропозиції будуть запроваджені нові санкції

Сполучені Штати разом із європейськими союзниками працюють над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Росією та Україною. Про це агентству Reuters сказало неназване французьке дипломатичне джерело, передає «Главком».

За словами співрозмовника Reuters, США та їхні європейські союзники завершують підготовку пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні.

Передбачається, що в разі відхилення Росією цієї пропозиції будуть запроваджені нові санкції, зазначає агентство, однак які саме, не уточнюється.

Журналісти повідомили, що політичні та технічні переговори між Європою та США активізувалися з минулого тижня. Трамп і Макрон розмовляли у четвер, щоб обговорити пропозицію щодо припинення вогню.

«У дискусіях з американцями ми відчули певне роздратування щодо позиції Росії, відсутності реакції та серйозності у її відповідях на те, що було запропоновано раніше», – сказало джерело Reuters. 

Нагадаємо, новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що країни ЄС підготували проєкт власної заяви щодо припинення вогню в Україні. Як передає «Главком», про це повідомляють tagesschau та n-tv.

Ця заява «в основному збігається з пропозицією про 30-денне припинення вогню». Європейці, за словами Мерца, підтримують вимогу президента США Дональда Трампа.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

Трамп та Зеленський обговорили конкретні кроки, які можуть бути зроблені в подальшому заради досягнення миру. Американський президент цікавився ситуацією на полі бою та був коротко проінформований.

Після цього Дональд Трамп знову закликав до встановлення всеосяжного режиму припинення вогню між Україною та Росією терміном на 30 днів, повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соціальній мережі Truth Social.

Читайте також:

Теги: США санкції Європа переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп повідомив журналістам про результати медогляду
Трамп пройшов медогляд та похизувався результатами
12 квiтня, 06:22
За словами президента, технічна зустріч у Вашингтоні була продуктивна й позитивна
Угода про надра. Україна та США сьогодні можуть підписати меморандум
17 квiтня, 19:23
Правоохоронці звинуватили дівчат в потенційних намірах нелегальної роботи
США депортували німецьких туристок через несподівану причину
21 квiтня, 08:43
Торік США імпортували з Камбоджі, В’єтнаму, Малайзії та Таїланду сонячного обладнання на суму $12,9 млрд
США вдарили рекордними митами на імпорт сонячних панелей по чотирьох країнах
22 квiтня, 15:21
Територія голлівудської кінокомпанії Universal Studios прийматиме змагання Олімпіади
Олімпіада-2028: змагання відбудуться на території однієї зі студій Голлівуду
16 квiтня, 15:43
Марченко: Було досягнуто прогресу, і тепер наші команди працюють дуже тісно
Україна та США не підпишуть угоду про корисні копалини цього тижня – Марченко
25 квiтня, 01:59
Адміністрація Трампа скоротила надання допомоги Україні у захисті від хакерів
Україна стала «легкою мішенню» для російських хакерів – Bloomberg
27 квiтня, 05:23
В'єтнамцям доведеться продовжувати жити з наслідками двадцятирічної американської кампанії на своїй землі
Примирення між США та В'єтнамом під загрозою через політику Трампа
30 квiтня, 17:33
США погодилися, що лише майбутня військова допомога, яку вони можуть надати Україні після угоди, буде враховуватися при розрахунку їхнього внеску до фонду
Україна підпише угоду про копалини зі США вже сьогодні. Медіа дізналися зміст
30 квiтня, 14:55

Політика

США і ЄС готують пропозицію оголошення 30-денного «припинення вогню» в Україні – медіа
США і ЄС готують пропозицію оголошення 30-денного «припинення вогню» в Україні – медіа
Сибіга: Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Будапешта
Сибіга: Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Будапешта
Очільниця євродипломатії присоромила Фіцо за участь у параді в Москві
Очільниця євродипломатії присоромила Фіцо за участь у параді в Москві
Мерц пригрозив Росії сильнішими санкціями у разі відмови від 30-денного перемирʼя
Мерц пригрозив Росії сильнішими санкціями у разі відмови від 30-денного перемирʼя
Угорщина вирішила видворити двох українських дипломатів: звинуватила їх у шпигунстві
Угорщина вирішила видворити двох українських дипломатів: звинуватила їх у шпигунстві
Друзі Путіна. Військові 13 країн взяли участь у параді на Красній площі (список)
Друзі Путіна. Військові 13 країн взяли участь у параді на Красній площі (список)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
217K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 травня: ситуація на фронті
200K
У Путіна лишилося останнє вікно можливостей, яке зачиниться вже сьогодні
151K
«Братцы, с Днем победы». Депутат зі «Слуги народу» привітав українців з російським святом
80K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 травня 2025
43K
Сі Цзіньпін закликав Путіна до «справедливої» мирної угоди
43K
Путінський парад в обличчях: хто завітав до диктатора

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
Сьогодні, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
Вчора, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua