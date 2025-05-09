США і ЄС готують пропозицію оголошення 30-денного «припинення вогню» в Україні – медіа

Журналісти повідомили, що політичні та технічні переговори між Європою та США активізувалися з минулого тижня

Передбачається, що в разі відхилення Росією цієї пропозиції будуть запроваджені нові санкції

Сполучені Штати разом із європейськими союзниками працюють над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Росією та Україною. Про це агентству Reuters сказало неназване французьке дипломатичне джерело, передає «Главком».

За словами співрозмовника Reuters, США та їхні європейські союзники завершують підготовку пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні.

Передбачається, що в разі відхилення Росією цієї пропозиції будуть запроваджені нові санкції, зазначає агентство, однак які саме, не уточнюється.

Журналісти повідомили, що політичні та технічні переговори між Європою та США активізувалися з минулого тижня. Трамп і Макрон розмовляли у четвер, щоб обговорити пропозицію щодо припинення вогню.

«У дискусіях з американцями ми відчули певне роздратування щодо позиції Росії, відсутності реакції та серйозності у її відповідях на те, що було запропоновано раніше», – сказало джерело Reuters.

Нагадаємо, новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що країни ЄС підготували проєкт власної заяви щодо припинення вогню в Україні. Як передає «Главком», про це повідомляють tagesschau та n-tv.

Ця заява «в основному збігається з пропозицією про 30-денне припинення вогню». Європейці, за словами Мерца, підтримують вимогу президента США Дональда Трампа.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

Трамп та Зеленський обговорили конкретні кроки, які можуть бути зроблені в подальшому заради досягнення миру. Американський президент цікавився ситуацією на полі бою та був коротко проінформований.

Після цього Дональд Трамп знову закликав до встановлення всеосяжного режиму припинення вогню між Україною та Росією терміном на 30 днів, повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соціальній мережі Truth Social.