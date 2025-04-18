Мир за 24 години. Кінець ілюзії

Саме Росія є реальною, а не уявною загрозою – і для миру, і для демократії, і для всього цивілізованого світу

«Ця історія наближається до свого сумного завершення»

Пам’ятаєте обіцянки Дональда Трампа завершити війну в Україні за 24 години?

Ця історія наближається до свого сумного завершення.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив: якщо мир в Україні стане недосяжним, Сполучені Штати можуть вийти з процесу його досягнення.

А тим часом інший представник США, Стів Віткофф, у розмові з Wall Street Journal зізнався: під час перемовин з Путіним той був одержимий українськими територіями. Віткофф навіть припустив, що Київ може поступитися деякими регіонами, якщо вони є переважно російськомовними. За його словами, Росія нібито може «отримати» частину цих регіонів.

Очевидно, що з такими підходами про мир говорити неможливо. Україна ніколи не відмовиться від своїх територій. По-перше, в нас немає «російськомовних регіонів» у тому сенсі, який вкладає у це Москва.

По-друге, навіть там, де багато людей розмовляють російською, ми маємо дбати про права корінних народів – зокрема кримських татар, для яких Крим є єдиною батьківщиною. Батьківщиною, де Росія неодноразово вчиняла проти них геноцид і продовжує це робити зараз.

Реальної платформи для перемовин наразі не існує – і це не провина України. Ми заявили про готовність до припинення вогню.

Але Росія – устами Лаврова та інших – досі вимагає усунення «причин» війни. А ці «причини» – намагання Москви знищити Україну і повернути Європу в епоху залізної завіси.

Схоже, що США можуть відійти від мирного процесу, бо не бачать шляхів для реального компромісу. І тоді основний тягар стримування агресора ляже на плечі Європейського Союзу.

Про це я говорив неодноразово – наші зв’язки з ЄС критично важливі.

Чи хочемо ми розірвати стосунки зі Сполученими Штатами Америки? Звичайно, ні. Підтримка США для нас і далі залишається надзвичайно важливою. Зокрема – у сфері озброєння.

Важливо, щоб Сполучені Штати щонайменше продовжили продавати Україні зброю, якщо Україна та країни ЄС готові її купувати.

А у майбутньому – щоб США повернулися до повноцінної підтримки України. Бо саме Росія є реальною, а не уявною загрозою – і для миру, і для демократії, і для всього цивілізованого світу.

Ми маємо не просто декларувати, а виконувати європейські стандарти: верховенство права, забезпечення принципів свободи слова, демократію.

І не тільки задля членства в ЄС. А тому, що це – єдиний шлях зберегти Україну сильною, об’єднаною і частиною європейської цивілізації.

Настав час не сваритися між собою, а об’єднуватися. Інтегруватися. Захищати і Україну, і Європу – разом.