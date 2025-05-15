Кремль почав готувати росіян до провалу переговорів у Стамбулі. Медіа отримали методички

Путін продиктував інструкції для медіа, як висвітлювати інформацію про переговори в Стамбулі

Також методичні рекомендації Кремля містять вказівки про новий пакет санкцій від ЄС, який, як вказано, не впливає на економіку Росії

Кремль розіслав пропагандистським медіа методичні рекомендації щодо висвітлення переговорів, що відбуваються в Стамбулі. Росіян готують до провалу перемовин. Про це повідомляє видання Meduza, передає «Главком».

Зазначається, що ЗМІ мають висвілювати інформацію за інструкцією, а акцент слід робити на очільника російської делегації Володимира Мединського, який продовжує роботу розпочату ще 2022 році на переговорах у тому ж Стамбулі.

Окремо вказано, що диктатор Путін затверджував склад делегації самостійно та без впливу США чи України.

Про очікування результатів від перемовин в методичці не йдеться. Також відсутня конкретика щодо позиції РФ на переговорах. Однак пропагандистам наголосили, що переговори відбуваються на гірших для України умовах, ніж у 2022 році.

Також методичні рекомендації Кремля містять вказівки про новий пакет санкцій від ЄС, який, як вказано, не впливає на економіку Росії.

Там пишуть, що санкції не зашкодять розвитку країни, РФ ефективно долає санкційних тиск, бюджет сформовано вже з урахуванням всіх санкції, а санкції проти енергетичного сектора не становлять загрози, оскільки енергокомплекс нібито залишається стабільним.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорному процесі про припинення вогню. Зустрічі українських, російських, турецьких та американських посадовців заплановані на 15 – 16 травня у Стамбулі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

Згодом стало відомо, що українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолить міністр оборони Рустем Умєров. Як зазначив президент, переговори все ж відбудуться з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання перемовин – досягти перших кроків для припинення війни.

За словами Зеленського, йому, голові СБУ Василю Малюку і начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову в Стамбулі «нічого робити». В української делегації буде мандат для переговорів про припинення вогню.

Як відомо, за день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп. Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.