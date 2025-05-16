Другий тур президентських виборів у Румунії. Лідер української діаспори назвав правильного кандидата

Микола-Мирослав Петрецький: «Ми стоїмо обираємо не між двома кандидатами, а шлях, яким буде йти Румунія: між Європою і виходом з неї»

Президент Союзу українців Румунії Микола-Мирослав Петрецький закликав підтримати проєвропейського кандидата Нікушора Дана на другому турі виборів. Він наголосив, що вибір румунів – це визначення майбутнього курсу держави: або шлях до зміцнення позицій у ЄС та НАТО, або ризик повернення до сфери впливу Росії. Про це єдиний представник української меншини у парламенті Румунії Петрецький у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Ми стоїмо перед вирішальними виборами нашого майбутнього і обираємо не між двома кандидатами, а шлях, яким буде йти Румунія: між Європою і виходом з неї. Залишатися у цій ситуації нейтральними, фактично означає підтримати антиєвропейського кандидата, що зробить Румунію вразливою і занурить її у сіру зону, з якої буде дуже важко вийти. Це варіант ризику виходу з ЄС і НАТО та повернення до російської сфери впливу», – наголосив Петрецький.

Лідер української діаспори наголошує, що членство Румунії в стратегічних альянсах залишається єдиним можливим шляхом до розвитку, безпеки та стабільності. Він вважає, що саме проєвропейський кандидат Нікушор Дан уособлює цей вибір.

«Ми одноголосно підтримали його (Нікушора Дана, – «Главком») на рівні Вищого керівництва органу Союзу. У разі його обрання ми можемо говорити про продовження підтримки України та справедливого миру, а це відверне і російські військові загрози від всієї Європи, в тому числі від Румунії. А також про передбачувані відносини між Румунією, Україною та Республікою Молдовою і розширення політики підтримки нацменшин з боку румунської держави», – зазначив лідер української діаспори.

Петрецький пояснив, що в парламенті Румунії зараз існує проєвропейська більшість. За його словами, приблизно дві третини парламенту – це проєвропейські сили.

«Я впевнений, якщо у нас буде проєвропейський президент, то і уряд буде проєвропейський. Зараз бачимо, що більшість наших політичних партнерів підтримують проєвропейського кандидата. Після першого туру це важливий сигнал, який свідчить про те, що відносини між нашими державами будуть на тому рівні, на якому мають розвиватися», – підсумував Петрецький.

Нагадаємо, у Румунії відбулось голосування на повторних президентських виборах. Понад 19 млн румунів, з яких один мільйон проживає за кордоном, мали право голосу.

За посаду президента змагалися 11 кандидатів. Четверо з них є незалежними, сімох підтримують партії або коаліції. За даними ЦВК, лідер ультраправої румунської партії «Альянс за єдність румунів» Джордже Сіміон та мер Бухареста Нікушор Дан вийшли до другого туру, який відбудеться 18 травня.