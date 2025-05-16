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Обізвав опонента «аутистом»: кандидат у президенти Румунії потрапив у скандал

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Обізвав опонента «аутистом»: кандидат у президенти Румунії потрапив у скандал
Джордже Сіміон (праворуч) взявся публічно ображати опонента напередодні фіналу виборчих перегонів у Румунії
фото із відкритих джерел

Ультраправий кандидат назвав «аутистом» свого суперника на виборах у президенти Румунії 

За три дні до другого туру президентських виборів у Румунії між двома претендентами на місце президента спалахнув новий скандал, пишуть місцеві ЗМІ, повідомляє «Главком».

Лідер націоналістичного Альянсу за об'єднання румунів (AUR) Джордже Сіміон образив свого опонента, незалежного кандидата та чинного мера Бухареста Нікушора Дана, сказавши: «Він аутист, бідолаха». Це вже другий раз, коли він публічно використав цей вислів як образу, нагадує Digi24. Вперше Джордже Сіміон назвав свого президентського суперника «аутистом» у подкасті, коли його попросили описати опонента.

Реакція Нікушора Дана не змусила себе довго чекати. На своєму офіційному профілі у Facebook він написав:

«Неприпустимо ображати сотні тисяч дітей та дорослих з розладами аутистичного спектру в Румунії. Родини в Румунії, які мають дитину з особливими потребами, борються за нормальне життя в країні, яка лише принижує. Бажання бути президентом і використання слова «аутист» як образи є неприйнятним. Я категорично засуджую це нелюдське послання, негідне не лише виборчої кампанії, а й будь-якої порядної людини, яка розуміє свого ближнього. Президент Румунії, хто б із нас не прибув до Котрочень, повинен бути президентом усіх громадян і розуміти, приймати та допомагати їм однаково, незалежно від їхніх страждань».

Тим часом голова Національної ради з боротьби з дискримінацією Чаба Асталос прокоментував, що поведінка Джордже Сіміон «негідна кандидата на найвищу посаду – посаду президента Румунії». «Людина, яка бажає стати президентом Румунії, складає присягу. У цій присязі вона зобов’язується, серед іншого, захищати право на гідність кожного громадянина та основні права та свободи», – наголосив він.

Після хвилі обурення лідер AUR у четвер увечері опублікував вибачення, заявивши, що хотів назвати Нікушора Дана «нацистом, «марксистом» та «соросям». «Не думаю, що я вжив цей термін правильно, і перепрошую людей з нейродивергентністю», – заявив ультраправий кандидат.

Нагадаємо, Союз українців у Румунії заявляє про використання української діаспори для підтримки ультраправого кандидата на президентських виборах Джордже Сіміона. Фейкова організація українців Румунії розповсюджує інформацію в онлайн-середовищі з метою вплинути на голоси українських виборців, – стверджує президент Союзу українців у Румунії Микола-Мирослав Петрецький. Інформацію про це українці передали до румунських правоохоронних структур.

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Теги: президент вибори Румунія скандал

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