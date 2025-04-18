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Макрон: переговори у Парижі – шанс для зближення України, США та Європи щодо миру

Радіо Свобода
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Радіо Свобода
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Макрон: переговори у Парижі – шанс для зближення України, США та Європи щодо миру
Президент Франції Емманюель Макрон (ліворуч) вітає спеціального посланника США Стіва Віткоффа (у центрі) та державного секретаря США Марко Рубіо на зустрічі в Єлисейському палаці у Парижі, 17 квітня 2025 року
фото: AP

Напередодні зустрічі Рубіо заявив, що метою перемовин є «просування цілі президента Трампа – завершити війну Росії проти України та зупинити кровопролиття»

У Парижі 17 квітня відбулися переговори щодо досягнення миру в України за участі представників США, Франції, Великої Британії, Німеччини та України. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що зустріч у Парижі високопосадовців із ключових європейських країн, США та України є «дуже важливою нагодою для зближення позицій». «Радіо Свобода» розповідає, що наразі відомо про паризькі перемовини.

«Я вважаю, що це дуже важлива нагода для зближення з нашими українськими друзями, разом з європейцями, разом з вами», – сказав президент Франції Емманюель Макрон, звертаючись англійською перед початком перемовин у Парижі, які відбувались протягом дня у кілька раундів, в більших та менших групах.

Після основних зустрічей французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Баро зауважив: «Довгий час існували побоювання, що європейці не братимуть участі у переговорах – але сьогодні саме в Парижі європейці, американці та українці вперше зібралися разом». Барро анонсував ще одні такі перемовини уже наступного тижня у Лондоні.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро (ліворуч), міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі (у центрі) та держсекретар США Марко Рубіо прибули, щоб обговорити Україну та її безпеку у Парижі у четвер, 17 квітня 2025 року
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро (ліворуч), міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі (у центрі) та держсекретар США Марко Рубіо прибули, щоб обговорити Україну та її безпеку у Парижі у четвер, 17 квітня 2025 року
фото: AP

Делегацію зі США представляли держсекретар Марко Рубіо, який за тиждень до цього мав нагоду поспілкуватися з європейськими колегами в Брюсселі на зустрічі в НАТО, спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф, який минулого тижня мав тривалі прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним і вперше зустрічався з європейськими колегами, а також спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог.

З Лондона приїхали міністр закордонних справ Девід Леммі та радник з національної безпеки Джонатан Пауелл, а з Берліна – старший радник канцлера Німеччини Олафа Шольца Єнс Плотнер.

З Києва – делегація на чолі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, а також міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров. Усі троє у соцмережах розповіли, що мова йтиме про «залучення багатонаціонального військового контингенту, а також розбудову ефективної архітектури безпеки для України».

Напередодні зустрічі Державний департамент США заявив, що метою перемовин є «просування цілі президента Трампа – завершити війну Росії проти України та зупинити кровопролиття».

Москва не погодилася підписати широкомасштабну угоду про припинення вогню, яку запропонував президент США Дональд Трамп і яку вже прийняла Україна. Росія заявила, що будь-яка угода можлива лише за умови припинення мобілізаційних заходів у Києві, а також зупинення постачання західної зброї в Україну.

Ці вимоги неприйнятні не лише для Києва, але й багатьох європейських столиць. Зміцнення української армії розглядається наразі як гарантія безпеки для України та ЄС. А вже другим аспектом сталого миру має стати європейський контингент, сформувати який закликав у лютому міністр оборони США Піт Гегсет під час зустрічі «Рамштайн» у Брюсселі. Однак спроби Європи отримати від США зобов’язання забезпечити «страхування» для майбутньої місії наразилися на прохолодну реакцію Вашингтона.

Попри різні позиції Москви, Києва та Європи, Віткофф нещодавно заявив у ефірі Fox News, що, на його думку, мирна угода «оформлюється». Він зазначив, що чув «якою є вимога Путіна для встановлення постійного миру», додавши, що йдеться про «так звані п’ять територій», тобто окуповані Росією українські землі.

Поки тривали переговори у Парижі, президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у Києві, що Віткофф «свідомо чи несвідомо, я не знаю, поширює російські наративи».

Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що, хоча Вашингтон працює над досягненням миру, «з боку європейців ми бачимо орієнтацію на продовження війни».

Рей Ферлонґ

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Теги: росія міністр Свобода Дональд Трамп радіо українці Володимир Зеленський Україна президент Вашингтон радник страхування переговори Дмитро Пєсков Андрій Сибіга Рустем Умєров Марко Рубіо Піт Гегсет Кіт Келлог Стів Віткофф

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