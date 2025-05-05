Мер Бухареста обігнав ліберала Антонеску в першому турі президентських виборів

Другий тур виборів запланований на 18 травня 2025 року

Мер Бухареста, незалежний кандидат Нікошор Дан вирвався в другий тур президентських виборів у Румунії. Про це свідчать дані ЦВК, передає «Главком».

Як тільки було опрацьовано більше 90% бюлетнів, стало відомо, що Дан буде претендувати на крісло президента разом з ультраправим кандидатом Джордже Сіміоном.

Ще з початком голосування Сімон вирвався вперед та тримався показників в декілька разів вищих за своїх опонентів. Основна гонка була між Даном та Кріном Антонеску з «Національної ліберальної партії».

Водночас жодному з кандидатів не вдалося набрати понад 50% голосів на виборах.

Тому другий дур президентських виборів у Румунії запланований на 18 травня 2025 року.

Загалом результати підрахунків голосів за підрахунком 99.9 % бюлетенів виглядають так:

Джордже Сіміон - 40, 92%;

Нікушор Дан - 20, 98%;

Крін Антонеску - 20,11%.

Раніше стало відомо, що в першому турі виборів лідирує ультрпаправий Джордже Сіміон з попереднім результатом у 39,98% голосів.

Крін Антонеску має 20,87% голосів, а Нікушор Дан – 20,38%. Тоді було оброблено майже 90% бюлетнів.

За годину до закриття виборчих дільниць Digi24 повідомляв, що проголосували понад 9 мільйонів румунів – явка виборців перевищила 50%. З них 5,4 мільйона проживають у міських районах, а 3,5 мільйона – у сільській місцевості.

Раніше стало відомо, що виборчі дільниці закрилися о 21:00, тож уже з’явилися перші результати екзитполу. Тоді, згідно із ними, Джордже Сіміон набрав найбільше голосів – 33%.

Також ми писали, Джордже Сіміон заявив, що в разі перемоги надасть керівну посаду забороненому кандидатові Келіну Джорджеску.

За інформацією Digi24, Джорджеску супроводжував Сіміона на виборчу дільницю. За його словами, він прийшов не для того, щоб заявити про фальсифікацію, а для того, щоб визнати «силу демократії та голосування».

Нагадаємо, під час виборів президента Румунії, які відбулися в листопаді 2024 року, несподівано в першому турі лідирував 62-річний ультраправий політик Келін.

Пізніше Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів після звинувачень у тому, що Росія проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який переміг у першому турі.