Використовують аудіодіпфейки: МВС попередило про нові кіберсхеми шахраїв

Міністерство внутрішніх справ України розповіло, як захиститися від аферистів

Аудіодіпфейки шахраї використовують у таких схемах, як «ваш друг у біді» або вимагання начебто викупу

Шахраї активно почали використовувати у своїх злочинних кіберсхемах аудіодіпфейки. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

У відомстві розповіли як захиститися від аферистів.

Зазначається, що для створення аудіодіпфейків шахраї використовують штучний інтелект. Спершу вони розробляють певний сценарій схеми й у соцмережах дізнаються інформацію про людину. А вже потім телефонують та завдяки підробленому аудіо переконують надіслати гроші. Наприклад, це використовується у таких схемах, як «ваш друг у біді» або вимагання начебто викупу.

Як захиститися від шахрайства?

Не поширюйте особисту інформацію в соцмережах.

Будьте обережні з підозрілими повідомленнями, що можуть містити фішинг.

У разі отримання підозрілого дзвінка щодо близької людини, спробуйте сконтакуватися з нею іншим способом.

Негайно повідомте поліцію про такі шахарайські дії.

Нагадаємо, невідомі розсилають фейкові листи від імені начальника Київської ОВА Руслана Кравченка про допомогу військовим. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Кравченко звернувся до поліції з проханням розслідувати факт підробки документа та його підпису.

До слова, шахраї представляються працівниками Пенсійного фонду і виманюють персональні дані від людей, яким необхідно здійснити ідентифікацію особи для подальшого отримання виплат. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.