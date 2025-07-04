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Шахрай ошукав мати загиблого воїна на майже 1 млн грн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Шахрай ошукав мати загиблого воїна на майже 1 млн грн
Обвинувачений здійснив низку платежів із картки потерпілої
фото: Вінницька обласна прокуратура

Обвинувачений, який має кілька судимостей за корисливі злочини, разом зі спільниками ввів в оману жительку Львівщини

Прокурори Вінницької окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно вінничанина, уродженця РФ, який ошукав матір загиблого військовослужбовця на майже 1 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури, передає «Главком».

За даними справи, обвинувачений, який має кілька судимостей за корисливі злочини, разом зі спільниками ввів в оману жительку Львівщини, яка отримала державну виплату за загибель сина-військовослужбовця. Вони представилися працівниками служби безпеки одного із банків та отримали дані для доступу до платіжного застосунку потерпілої.

Шахрай ошукав мати загиблого воїна на майже 1 млн грн фото 1

Прокуратура зазначила, що обвинувачений здійснив низку платежів із картки потерпілої. За майже 970 тис. грн він придбав 18 дороговартісних мобільних телефонів. Чотири ґаджети він встиг реалізувати, тим самим вчинив легалізацію незаконно здобутих речей.

Шахрай ошукав мати загиблого воїна на майже 1 млн грн фото 2

Фігурант наразі перебуває під вартою.

Нагадаємо, що останнім часом зафіксовано активізацію шахраїв, які намагаються скористатися непростим емоційним станом родин військових. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, які схеми використовують шахраї.

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Теги: шахрайство Вінниччина

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