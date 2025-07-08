Номерні знаки за 3,5 тис. грн. Киянин отримав підозру у втручанні в роботу сервісних центрів МВС

Послуги сервісних центрів МВС без черг – прокурори повідомили про підозру киянину, який за винагороду допомагав перереєстровувати автомобілі та отримувати нові номери

Підозрюваний допомагав змінити номерні знаки та перереєструвати автомобіль. Клієнтам потрібно було лише прибути у сервісний центр з документами

Прокурори Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру киянину, який за гроші, використовуючи свої знайомства, допомагав здійснювати перереєстрацію транспортних засобів та проводити зміну номерних знаків автомобілів в обхід електронної черги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

«Встановлено, автовласники намагалися самостійно отримати талон на послуги сервісного центру на потрібний їм день, втім через штучно створені перешкоди їм це не вдавалося. Тут їм на допомогу приходив 57-річний підозрюваний. Він за 3,5 тис. грн допомагав змінити номерні знаки, за 4 тис. грн – перереєструвати автомобіль. Клієнтам потрібно було лише заплатили гроші та прибути у сервісний центр з документами – далі всі дії вчинялись без їх участі», – сказано в прокурорському релізі.

Після наданої «допомоги» та перереєстрації автомобіля чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Досудове розслідування триває, встановлюються службові особи сервісних центрів, які допомагали підозрюваному.

Нагадаємо, із 1 липня 2025 року в Україні набудуть чинності нові, посилені вимоги до проведення обов'язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів. Головним нововведенням стане повна фото- та відеофіксація всього процесу техогляду. Ці зміни є частиною зусиль з наближення українського законодавства до стандартів Європейського Союзу. Згідно з новими правилами, кожен пункт технічного контролю (ПТК) має бути обладнаний щонайменше двома камерами, які фіксують увесь процес огляду. Якщо дві камери не охоплюють всю процедуру, суб'єкт господарювання повинен встановити додаткові. Існують також чітко регламентовані вимоги до якості відео та фотографій: зокрема, транспортний засіб на фото має займати не менше 70% площі зображення.