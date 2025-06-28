Обстріл Одеси: головне за ніч

Росія вбила сімейну пару в Одесі

Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками, Трамп зробив заяви про Україну та Путіна, Трамп оголосив про припинення торговельних переговорів з Канадою, Руанда і Конго підписали мирну угоду за посередництва США.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 28 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Обстріл Одеси

Росія вдарила по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Внаслідок влучання виникла пожежа на сьомому, восьмому та дев'ятому поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах.

Надзвичайники врятували п'ятьох людей, серед них маленька дитина. Попередньо відомо про двох загиблих, щонайменше чотирьох постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Заяви Трампа

Журналісти знову поставили запитання американському лідеру, чи готовий він надавати ракети Patriot Україні, на тлі атак Росії по цивільному українському населенню та прохання з боку президента Володимира Зеленського.

Господар Білого дому не надав чіткої відповіді на питання.

На запитання журналіста чи розглядає він можливість надсилання ракет Patriot в Україну і чи вже ухвалив рішення з цього приводу, Трамп відповів: «Можливо».

Також Трамп відреагував на останні заяви російського диктатора Путіна. Трамп каже, що диктатор говорив дуже «люб'язно».

«Володимир Путін зробив дуже люб'язні заяви, і, подивіться, він знову поважає нашу країну. Рік тому він її не поважав – я можу сказати вам це просто зараз. Але Путін поважає нашу країну, і президент Китаю поважає, Кім Чен Ин поважає – вони поважають нашу країну знову», – сказав Трамп.

Американський лідер вкотре накинувся на колишнього президента Штатів Джо Байдена та зазначив, що саме через президенство Байдена Штати не поважали ні в Росії, ні в Китаї.

Руанда і Конго підписали мирну угоду за посередництва США

Руанда та Демократична Республіка Конго підписали мирну угоду у Вашингтоні за посередництва Сполучених Штатів Америки.

Руанда та Конго підписали мирну угоду. Підписання відбулося на церемонії у Вашингтоні за участю державного секретаря США Марко Рубіо. Міністри закордонних справ обох африканських країн зобов'язалися виконати угоду 2024 року, яка передбачає виведення руандійських військ зі східного Конго протягом 90 днів.

Ця домовленість спрямована на залучення мільярдів доларів західних інвестицій у регіон, який є надзвичайно багатим на цінні мінерали, такі як тантал, золото, кобальт, мідь та літій. Угода також передбачає, що Кіншаса та Кігалі запустять механізми регіональної економічної інтеграції протягом 90 днів.

Штати припиняють всі торговельні переговори з Канадою

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати припиняють всі торговельні переговори з Канадою.

«Нас щойно поінформували, що Канада – дуже складна країна для торгівлі, зокрема, з огляду на те, що вона протягом багатьох років стягувала з наших фермерів до 400% тарифів на молочну продукцію – щойно оголосила, що запроваджує податок на цифрові послуги щодо наших американських технологічних компаній, що є прямою та відвертою атакою на нашу країну. Вони, очевидно, копіюють Європейський Союз, який зробив те саме і з яким наразі тривають обговорення», – написав він.

Американський лідер підкреслив, що на підставі цього обурливого податку «ми оголошуємо про припинення всіх торговельних переговорів із Канадою».

«Ми повідомимо Канаді, які мита їй доведеться сплачувати за ведення бізнесу зі Сполученими Штатами Америки, протягом наступного семиденного періоду. Дякую за увагу до цього питання!», – підсумував Трамп.