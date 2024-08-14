У США профспілка висунула звинувачення проти Трампа та Маска

У звинуваченнях стверджується, що Трамп і Маск обмежували й залякували працівників, які оголошували страйк

У США Профспілка United Auto Workers у вівторок висунула федеральні звинувачення проти кандидата у президенти США Дональда Трампа та американського бізнесмена і мільярдера Ілона Маска за погрози залякати працівників, які оголосили страйк. Про це пише CNN.

Під час інтерв'ю Трамп з Маском обговорили потенційну роль Маска в адміністрації Трампа в разі його переобрання. Кандидат у президенти назвав мільярдера «різником» і похвалив його за антипрофспілкову позицію.

«Я дивлюся на те, що ви робите, ви приходите і просто кажете: «Хочете звільнитися?». Вони страйкують – я не буду називати назву компанії – але вони страйкують, а ти кажеш: «Все гаразд, ви всі йдете. Ви всі йдете. Кожен з вас йде», – сказав Трамп, на що Маск розсміявся і відповів «так».

Профспілка робітників США, яка нещодавно підтримала віцепрезидентку Камалу Гарріс на посаду президента, в понеділок подала окремі звинувачення проти Трампа і Маска в Національну раду з трудових відносин.

У звинуваченнях стверджується, що колишній президент і генеральний директор Tesla «обмежували, залякували працівників», які здійснювали своє право на виступи проти компанії, «погрожуючи звільнити працівників, які беруть участь в узгодженій діяльності, включаючи страйк».

Згідно з федеральним законом, робітників не можна звільняти за страйк, а погрози зробити це є незаконними згідно з Національним законом про трудові відносини.

Президент United Auto Workers Шон Фейн, різкий критик Трампа, раніше називав колишнього президента «коростою» .

«Коли ми говоримо, що Дональд Трамп – короста, ми маємо на увазі саме це. І Трамп, і Маск хочуть, щоб люди з робітничого класу сіли і заткнулися, і вони відкрито сміються з цього. Це огидно, незаконно і абсолютно передбачувано з боку цих двох клоунів», – заявив Фейн.

Нагадаємо, кандидат в президенти США Дональд Трамп дав інтерв’ю мільярдеру Ілону Маску. Онлайн-трансляція проводилась у соцмережі X.

До слова, під час інтервʼю кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа із американським мільярдером Ілоном Маском на платформу Х почалася масована кібератака. Ще на початку користувачі почали жалітися, що не можуть попасти на прямий ефір.