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Під час інтервʼю Трампа з Маском на соцмережу Х здійснено масовану кібератаку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Під час інтервʼю Трампа з Маском на соцмережу Х здійснено масовану кібератаку
фото з відкритих джерел

На початку інтерв'ю користувачі почали жалітися, що не можуть попасти на прямий ефір

Під час інтервʼю кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа із американським мільярдером Ілоном Маском на платформу Х почалася масована кібератака. Про це повідомив власник соцмережі Ілон Маск.

У ніч на 13 серпня (за київським часом) на платформі Х відбувається інтервʼю Трампа та Маска. Проте ще на початку користувачі почали жалітися, що не можуть попасти на прямий ефір.

«Схоже, на мережу Х відбувається масштабна атака DDOS», – заявив Маск та додав, що тривають роботи над усуненням проблеми.

Він також додав, що в найгіршому випадку вони продовжать розмову з обмеженою кількістю слухачів наживо, а повну розмову опублікують пізніше.

Нагадаємо, Єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон звернувся до американського мільярдера Ілона Маска через його майбутнє інтервʼю з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. 

Як повідомлялося, кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про намір дати велике інтерв'ю засновнику компанії SpaceX Ілону Маску. Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social, що зустрінеться з Маском 12 серпня.

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Теги: кібератака Дональд Трамп Ілон Маск соцмережі

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