Головна Думки вголос Володимир Фесенко
search button user button menu button
Володимир Фесенко Політолог

Метушня навколо «мирних планів Трампа»

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Трамп постійно обіцяє завершити війну в Україні, якщо стане президентом США
ілюстративне фото: Depositphotos

«Трамп ще не визначився, як треба завершувати війну в Україні»

Тиждень тому було велике збудження навколо колонки Бориса Джонсона (колишнього Прем’єр-міністра Великобританії) в «Daily Mail», яку багато хто сприйняв як «мирний план Трампа». Зараз новий сплеск емоцій навколо статті Майка Помпео (колишній держсекретар США в часи президентства Трампа) і Девіда Урбана (керуючий директор лобістської компанії BGR Group) у «Wall Streat Journal», яка навіть має заголовок «Мирний план Трампа для України». Нагадаю, що раніше в американських ЗМІ були витоки про мирний план Трампа від його радників з питань національної безпеки, а також пропозиції від експертів Heritage Foundation (мозковий центр, близький до команди Трампа).

Всі ці плани помітно відрізняються між собою за змістом, іноді навіть суперечать один одному за конкретними пропозиціями. Відповідно виникають запитання: що взагалі відбувається?; навіщо Трампу так багато різноманітних «мирних планів», які ще і суперечать один одному?

Найбільш просте і логичне пояснення цієї ситуації полягає в тому, що це не «мирні плани Трампа», а різні пропозиції Трампу щодо умов і способів завершення війни між Росією і Україною від різних політиків і груп впливу. Так що не варто поспішати з визначенням всіх цих публікацій як «мирного плану Трампа». Зі своїм власним мирним планом Трамп ще не визначився, і, скоріше за все, визначитися буде лише після завершення президентських виборів у США. І саме інформаційна метушня з цими мирними пропозиціями також опосередковано підтверджує, що Трамп ще не визначився, як треба завершувати війну в Україні.

Різноманіття цих «мирних планів» і частота їх оприлюднення свідчить і про наявний попит (з боку Трампа), і про різні підходи до мирного врегулювання війни між Росією і Україною, і про високий рівень конкуренції на цю тему в команді і оточенні Трампа. Публічне оприлюднення цих пропозицій мабуть свідчить і про зондаж громадської думки, і про намагання посилити позиції в просуванні своїх миротворчих ідей. Одночасно, це говорить і про бажання окремих авторів стати безпосереднім виконавцем своїх пропозицій, якщо Трамп ухвалить їх план. Наприклад, той саме Марк Помпео явно претендує на повернення в команду Трампа і на роль фахівця з української проблематики. Помпео побував в Україні і минулого року і наприкінці лютого 2024 року, на запрошення Фонду Віктора Пінчука виступів з публічними лекціями, але провів і закриті зустрічі з українськими політиками і керівництвом нашої держави.

Автори всіх цих публікацій про «мирні плани» висловлюють, безумовно, свої власні пропозиції, але по їх текстам помітно, що вони намагаються підлаштуватись під погляди та ідеї Дональда Трампа. І саме на це варто звертати увагу – в яких пропозиціях є налаштування на політичну і світоглядну хвилю Трампа. Наприклад, у Майка Помпео це пропозиція про створення програми ленд-лізу для України на 500 млрд доларів. Не впевнений, що Трамп погодиться на таку велику суму, але сама ідея ленд-ліза іде від Трампа. І нам слід це мати на увазі. Якщо Трамп стане Президентом, то форма воєнної допомоги Україні майже напевно зміниться, і це буде ленд-ліз. А саме надання воєнної допомоги Україні з високою вірогідністю буде прив’язано до нашої готовності до мирних переговорів з Росією. Правда, і Борис Джонсон і Майк Помпео намагаються переконати Трампа, що спочатку треба максимально посилити Україну і примусити Путіна до переговорів воєнним шляхом, так щоб умови переговорів визначав не кремлівський диктатор. Чи спрацюють ці аргументи? Це стане ясно лише після президентських виборів у США, і лише в разі перемоги Трампа.

А щодо самих «мирних планів», теж чекайте. Далі буде. Не здивуюсь, якщо невдовзі ми побачимо черговий «мирний план Трампа».

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп Майк Помпео Борис Джонсон переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проліт «шахедів» може бути демонстрацією Білорусі для китайських товаришів
«Шахеди» з Білорусі: китайський слід чи гра на публіку?
17 липня, 15:02
«Зрозуміло, що ми дуже далекі від того стану, коли можна починати перемовини. Але ми набагато ближче до цього ніж у 2022 році»
П'ять умов, які треба виконати, щоб почати ефективні переговори з РФ
25 липня, 19:00
Орбан втрачає підтримку Європи
Угорський прем’єр уникає відповідей на головні питання
16 липня, 18:45
Трамп заявив, що Байден, на його думку, підштовхував Москву до війни в Україні
Дебати: Трамп і Байден про війну в Україні
29 червня, 13:03
Передвиборний штаб Трампа запевнив, що з політиком усе гаразд і він пройшов обстеження в медичній установі
Трамп вперше з'явився на публіці після замаху (відео)
14 липня, 09:19
Кум Путіна вирішив просувати «український слід» у справі про замах на Трампа
Медведчук написав Трампу про неймовірні можливості Зеленського
16 липня, 17:13
Стосунки Трампа із Нетаньягу погіршились після того, як останній визнав перемогу Байдена на виборах 2020 року
Трамп зустрінеться з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу
23 липня, 21:39
Зеленський підкреслив, що якщо ми хочемо закінчити війну, то треба говорити з тими, хто у РФ все вирішує
Зеленський натякнув на переговори з РФ: реакція Кремля
22 липня, 13:24
Посол Великої Британії в НАТО впевнений, що українці, за підтримки Британії  і союзників, продовжать боротьбу
Переговори із Москвою: союзники повідомили, чого очікують від Києва
24 липня, 13:15

Володимир Фесенко

Метушня навколо «мирних планів Трампа»
Метушня навколо «мирних планів Трампа»
Якщо Трамп стане президентом США. Який буде головний ризик для України
Якщо Трамп стане президентом США. Який буде головний ризик для України
Парадокси ювілейного саміту НАТО
Парадокси ювілейного саміту НАТО
Глобальний саміт миру: як це було і що далі для України
Глобальний саміт миру: як це було і що далі для України
Путін націлився на Глобальний саміт миру
Путін націлився на Глобальний саміт миру
Повернення теми мирних перемовин. Що буде далі?
Повернення теми мирних перемовин. Що буде далі?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Чи треба відвертатись від Європи через скандал на Олімпіаді?
25K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
24K
Планував одружитися із захисницею «Азовсталі» Пташкою. Згадаймо Ярослава Христюка
17K
Парад флоту в Росії: ЗМІ помітили цікаву деталь
17K
Донька президента «Динамо» зізналася, що вже рік одружена з відомим футболістом
9309
Прогноз магнітних бур на 29-31 липня: якою буде сонячна активність

Новини

Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
Вчора, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
Вчора, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Вчора, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
27 липня, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
27 липня, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
26 липня, 18:16

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua